iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

İOS 11.3’ÜN ÖZELLİKLERİ Güncellemenin ekleyeceği en önemli şey, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve teknoloji basınını kasıp kavuran batarya skandalıyla alakalı. Hatırlarsanız Apple’ın aniden kapanma gibi sorunlar yaşanmaması için cihazların işlemci frekansından kıstığı bu sayede telefonu yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandala istinaden Apple İOS 11.3 ile birlikte işlemci frekansının kısılıp kısılmaması tercihini kullanıcıya bıraktı. Artık ayarlar’da bulunan batarya menüsünden söz konusu yavaşlatma olayı aktif veya pasif hale getirilebiliyor. Ayrıca bu menüden pilin ne kadar aşındığı ile alakalı bilgiler alınabiliyor. Piliniz çok aşındıysa en yakın Apple Store’a giderek pilinizi değiştirmeniz şart.

İOS 11.3 için Apple tarafından belirlenen tarih 27 Mart’tı. Ancak nedendir bilinmez Apple bir günlük erteleme kararı alarak bu tarihi 28 Mart’a çekti. Halihazırda beta sürümü İOS geliştiricileri tarafından kullanılmakta olan İOS 11.3, bugün içinde yayınlanacak. Peki İOS 11.3’ün getirdiği özellikler neler?

İOS 11.3 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER



İOS 11.3’ün getirdiği ikinci yenilik ise animojilere. Apple’ın iPhone X kullanıcılarına sunduğu animojilere 4 arkadaş daha eklenecek. Bu arkadaşlar aslan, ayı, ejderha ve kafatası olacak.

Yeni güncelleme ile daha da geliştirilen diğer bir alan da Sağlık. Yeni sağlık kayıtları özelliği sayesinde kullanıcının hastanelerde ve kliniklerde bulunan sağlık bilgileri Apple’ın sağlık uygulamasında toplanacak.

APPLE’DAN GELİŞTİRİCİLERE AR SÜRPRİZİ



İOS 11.3’ün bir diğer yeniliği geliştiricileri ilgilendiriyor. Apple’ın Arttırılmış gerçeklik projelerinin ana damarı ARKit 1.5 geliştiricilere açılıyor. ARKit’e eklenen harita editörü sayesinde gerçeklik yüzeyleri çok daha iyi okunabilecek. İOS 11.3’ün diğer yenilikleri ise şöyle:

⦁ Apple’ın müzik platformu Apple Music’e müzik klipleri eklenecek.

⦁ İş hayatının yoğun temposu için tasarlanan Business Chat beta olacak gelecek.

⦁ Apple tarafından geliştirilen yeni mobil konum bulma özelliği sayesinde bulunulan konum acil bir durumda kolaylıkla acil servislere gönderilebilecek.

⦁ Apple’ın akıllı hoparlörü HomePod’un geliştirici paketi HomeKit geliştiricilerin erişimine açılacak.

İOS 11.3 HANGİ İPHONE’LARA VE İPAD’LERE YÜKLENECEK?



Yeni İOS 11.3 iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPad Air/Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2/3/4 ve iPod’un 6.nesili olan iPod Touch 6th modellerine gelecek.