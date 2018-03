iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

İOS 11.3 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER



İOS 11.3’ün getirdiği ikinci yenilik ise animojilere. Apple’ın iPhone X kullanıcılarına sunduğu animojilere 4 arkadaş daha eklenecek. Bu arkadaşlar aslan, ayı, ejderha ve kafatası olacak.

Yeni güncelleme ile daha da geliştirilen diğer bir alan da Sağlık. Yeni sağlık kayıtları özelliği sayesinde kullanıcının hastanelerde ve kliniklerde bulunan sağlık bilgileri Apple’ın sağlık uygulamasında toplanacak.

APPLE’DAN GELİŞTİRİCİLERE AR SÜRPRİZİ



İOS 11.3’ün bir diğer yeniliği geliştiricileri ilgilendiriyor. Apple’ın Arttırılmış gerçeklik projelerinin ana damarı ARKit 1.5 geliştiricilere açılıyor. ARKit’e eklenen harita editörü sayesinde gerçeklik yüzeyleri çok daha iyi okunabilecek. İOS 11.3’ün diğer yenilikleri ise şöyle:

⦁ Apple’ın müzik platformu Apple Music’e müzik klipleri eklenecek.

⦁ İş hayatının yoğun temposu için tasarlanan Business Chat beta olacak gelecek.

⦁ Apple tarafından geliştirilen yeni mobil konum bulma özelliği sayesinde bulunulan konum acil bir durumda kolaylıkla acil servislere gönderilebilecek.

⦁ Apple’ın akıllı hoparlörü HomePod’un geliştirici paketi HomeKit geliştiricilerin erişimine açılacak.

İOS 11.3 HANGİ İPHONE’LARA VE İPAD’LERE YÜKLENECEK?



Yeni İOS 11.3 iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPad Air/Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2/3/4 ve iPod’un 6.nesili olan iPod Touch 6th modellerine gelecek.