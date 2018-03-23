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iPhone X altın renk seçeneği ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Apple, premium segmentindeki modeli iPhone X’in renk yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

iPhone X altın renk seçeneği ile geliyor!

Hatırlanacağı üzere Kasım ayında satışa sunulan model yalnızca Silver ve Space Gray renk seçenekleri ile raflardaki yerini almıştı. Apple’ın kısa süre sonra yeni bir renk seçeneğini daha teknoloji severlerin beğenisine sunacağı iddia edildi. Cupertino merkezli şirketin, şu aralar altın rengi iPhone X üzerinde düşündüğü belirtiliyor.

Apple son bir kaç senedir renk yelpazesini oldukça genişletti. İlk başlarda sadece siyah renk seçeneği ile çıkan iPhone modelleri, sonrasında daha da renklendi. Özellikle son dönemde bu renk paletine altın ve pembe renkleri de eklenmiş, üstelik hayli de popüler olmuştu. Fakat Apple sürpriz bir kararla, Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X’te bu iki popüler renk seçeneğine yer vermemişti. Cupertino merkezli şirketin bu kararının, stok sıkıntısıyla alakalı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

iPhone X satışlarının yavaşlaması ve stok sıkıntısının ortadan kalkmasıyla birlikte, Apple yeni renk seçeneklerini kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor. Son sızdırılan raporlara göre, Apple’ın “Bush Gold” ismini verdiği yeni bir renk tonu üzerinde düşündüğü ve büyük bir ihtimalle bu altın renginin önümüzdeki günlerde tüketici ile buluşacağı belirtiliyor.

Aslında altın renginden ziyade, pembeye yakın olan “Rose Gold” seçeneği, iPhone X satışlarının artması açısından daha doğru bir karar olabilirdi.

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iPhone X Apple

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