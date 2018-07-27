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iPhone X, Çin’de bile yok satıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:11 | Son Güncelleme

Apple’ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X, Çin’de hala en fazla satan telefon unvanını koruyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

iPhone X, Çin’de bile yok satıyor

Akıllı telefon pazarının geneline baktığımızda, üreticiler için fazlasıyla önem arz eden bir kaç bölgenin olduğunu söyleyebiliriz. Çin, Hindistan ve ABD, sektördeki tüm üreticiler için öncelikli pazarlar haline gelmiş durumda. Bu bölgelerdeki nüfusun hayli fazla olması, ister istemez tüm üreticileri bu pazar yönlendiriyor.

Elbette üretici yoğunluğunun arttığı pazarlarda rekabet de artıyor. Özellikle de Çin’de. Bilindiği üzere son dönemde Çinli üreticilerin hızlı bir yükselişi söz konusu. Öyle ki global pazarda en çok akıllı telefon satan ilk 7 firmadan 5’i Çin kökenli.

Dolayısıyla, dışarıdan gelip Çin pazarında rekabet etmek pek de kolay değil. Fakat Apple Çin pazarındaki rekabetten galip olarak çıkmayı başarmış gibi gözüküyor.

Kantar tarafından açıklanan verilere göre, iPhone X Çin’de satışa sunulduğu günden bu yana, istisnasız olarak her ay en çok satan telefon olmayı başarmış durumda.

Elbette iPhone X’in başarısı ile, Apple’ın pazar payını karıştırmamak gerekiyor. Zira Apple Çin’de en çok telefon satan 5. firma konumunda. Fakat diğer üreticilerin son derece geniş model yelpazeleri olduğu için toplam satış rakamı, modellere bölündüğünde iPhone X ismi öne çıkmış oluyor.

Görünen o ki iPhoneX Amerika’dan, Asya’ya kadar başarılı bir satış grafiğine sahip.

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Apple iPhone X

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