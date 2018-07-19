HABER

iPhone X fiyatı yakında tekrardan ucuzlayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:38 | Son Güncelleme

Apple’ın Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtacak olması nedeniyle, iPhone X satışları durmuş durumda. Tedarikçiler, stokların erimesi için üretim bandını durdurdular! İşte detaylar.

iPhone X fiyatı yakında tekrardan ucuzlayacak

Apple’ın 999 dolar gibi rekor denilebilecek bir fiyatla satışa sunduğu iPhone X, kısa süre içerisinde önemli bir başarıya imza atmıştı. 2018’in ilk çeyreğinde 77.3, ikinci çeyreğinde ise 52.2 milyon iPhone X satıldı. Fakat yaklaşan Eylül ayı duyuruları nedeniyle, satışların artık durma noktasına geldiği söyleniyor. Öyle ki Apple için parça üreten tedarikçiler, stok fazlası ürün yüzünden artık üretim durdurma kararı almış durumdalar.

Satışların Apple’ın beklentilerinin altında seyretmesi, en çok da tedarikçileri zor durumda bıraktı. Malum, Apple yeni bir iPhone üretmek için pek çok şirketle dirsek teması halinde. Cupertino merkezli şirket, üretimde herhangi bir aksaklık olmaması nedeniyle, yedek parça olayına ayrı bir önem veriyor.

Fakat yeni nesil iPhone modellerinin tanıtılacak olması, ister istemez geçtiğimiz yıl tanıtılan modellerin satış rakamlarının düşmesine neden oldu. Bu bağlamda tedarikçilerin elinde bekleyen parçalar da beklemeye alındı.

Ortaya atılan iddialara göre mevcut stokların erimesi için artık yeni nesil iPhone modelleri beklenmeye başlanmış. Öte yandan, iPhone X stoklarının da fazlalaşmasından ötürü belli bir indirimin geleceği dile getiriliyor.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Apple Türkiye’deki iPhone modellerine 1000 ile 1500 TL arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Stok fazlalığını göz önünde bulundurursak, Eylül ayındaki tanıtım öncesi önemli bir indirim haberi ile karşılaşabiliriz. Şimdilik beklemede kalın.

Intel, iş istasyonları için Xeon E işlemci serisi ile geliyor

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu
Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyorEmporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone X Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

İlginizi Çekebilir

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

Instagram çöktü!

Instagram çöktü!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
guncelleme sorunu var sakin almayin
Diğer Haberler
Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu

Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu

Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

Emporio Armani Connected 2018 fiyatıyla öne çıkıyor

10 GB RAM’li telefon geliyor!

10 GB RAM’li telefon geliyor!

iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

Bixby tuşu Tab A2’ye eşlik edecek

Yahoo Messenger artık yok

Yahoo Messenger artık yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.