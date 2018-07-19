iPhone X fiyatı yakında tekrardan ucuzlayacak

Apple’ın 999 dolar gibi rekor denilebilecek bir fiyatla satışa sunduğu iPhone X, kısa süre içerisinde önemli bir başarıya imza atmıştı. 2018’in ilk çeyreğinde 77.3, ikinci çeyreğinde ise 52.2 milyon iPhone X satıldı. Fakat yaklaşan Eylül ayı duyuruları nedeniyle, satışların artık durma noktasına geldiği söyleniyor. Öyle ki Apple için parça üreten tedarikçiler, stok fazlası ürün yüzünden artık üretim durdurma kararı almış durumdalar.
Satışların Apple’ın beklentilerinin altında seyretmesi, en çok da tedarikçileri zor durumda bıraktı. Malum, Apple yeni bir iPhone üretmek için pek çok şirketle dirsek teması halinde. Cupertino merkezli şirket, üretimde herhangi bir aksaklık olmaması nedeniyle, yedek parça olayına ayrı bir önem veriyor.
Fakat yeni nesil iPhone modellerinin tanıtılacak olması, ister istemez geçtiğimiz yıl tanıtılan modellerin satış rakamlarının düşmesine neden oldu. Bu bağlamda tedarikçilerin elinde bekleyen parçalar da beklemeye alındı.
Ortaya atılan iddialara göre mevcut stokların erimesi için artık yeni nesil iPhone modelleri beklenmeye başlanmış. Öte yandan, iPhone X stoklarının da fazlalaşmasından ötürü belli bir indirimin geleceği dile getiriliyor.
Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Apple Türkiye’deki iPhone modellerine 1000 ile 1500 TL arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Stok fazlalığını göz önünde bulundurursak, Eylül ayındaki tanıtım öncesi önemli bir indirim haberi ile karşılaşabiliriz. Şimdilik beklemede kalın.
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