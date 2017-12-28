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iPhone X fiyatları düşüyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 28.12.2017 10:50 | Son Güncelleme 3 saat önce

Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemi modeli iPhone X, 999 dolarlık fiyatıyla oldukça pahalı bir telefon. Ancak son çıkan bilgilere göre bu fiyatın yeni yılda düşmesi söz konusu.

iPhone X fiyatları düşüyor mu?

Şirketin 2018'in başında iPhone fiyatlarına indirim yapabileceği dedikodusu ortalıkta dolanıyor. Bu konu özellikle iPhone X'i içeriyor. Çünkü 999 dolarlık fiyat yurt dışı içinde büyük bir rakam anlamına geliyor. Türkiye'de ise telefonun fiyatı 6099 TL'den başlıyor. Şirket, iPhone X fiyatında indiririm yaparak telefonu tekrar gündeme getirmeyi planlıyor. Bu, Apple'ın çok sık yaptığı bir durum değil. Ancak yeni modellerden önce iPhone X stoğunun bitirilmesi gerekiyor. Bu indirimin bütün dünyada mı yoksa sadece bölgesel mi olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Apple 2018'de üç yeni iPhone modeli çıkaracak.

Apple yeni yılda üç yeni iPhone modeli çıkarmayı planlıyor. Bu telefonların iki tanesin de 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekran bulunması düşünülüyor. Diğer modelin ise 6.1 inç, TFT LCD bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu modellerde "çentikli" TrueDepth kamera sistemi bulunacak. Bu sistem sayesinde telefonlar Face ID üzerinden yüz tanıma yapabilecekler. 5.8 inç modelin 458 PPI, 6.5 inç modelin 480 ya da 500 PPI, 6.1 inç modelin ise 320 ya da 330 PPI değerine sahip olması bekleniyor. Telefonların fiyatları yada ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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