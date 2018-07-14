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iPhone X ikicini el fiyatları aldı başını gitti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Apple’ın zam dalgasından hemen sonra iPhone X ikinci el fiyatları da uçtu. iPhone X ikinci el fiyatları, telefonun zamsız fiyatından bile daha pahalı. İşte iPhone X ikinci el fiyatlarındaki son değişim!

iPhone X ikicini el fiyatları aldı başını gitti!

Apple Türkiye’nin uzun bir süredir iPhone fiyatlarına zam yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Apple, seçim sonrasını beklemiş ve dün beklenen zamları uygulamıştı. iPhone X’un fiyatını 6.099 TL’den 7.499 TL’ye arttıran Apple, ikinci el piyasasının da yeniden şekilenmesine neden oldu.

Alışveriş sitelerinde iPhone X ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Açılmamış kutular 5.500 TL civarında satılırken bir anda bu fiyatlar 7.100 TL’ye yükseldi. İkinci el iPhone X‘ların fiyatı ise 3 aylık cihazda 7.000 TL‘ye kadar yükselmiş durumda.

4 aylık cihazların bile 6.100 TL‘ye yükseldiği ikinci el piyasasında hareketlilik sürüyor. Satıcılar yavaş yavaş daha önce ilana koyduğu iPhone X modellerinin fiyatlarını yükseltmeye başladı. Aynı yükseliş iPhone 8 Plus modellerinde de yaşıyor.

iPhone-X-ikinci-el

İlerleyen günlerde diğer Apple ürünlerinin ikinci el fiyatlarının da uçması bekleniyor. Eğer teknolojik bir cihaz almayı düşünüyorsanız, zamlar tamamen yansımadan elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Almayın ne gerek var ekmek su mu bu.Güzel telefon ama o kadar para verilecek değerde değil.Bulabilirseniz samsung note 5 alın bundan daha iyi bir cihaz.
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