HABER

iPhone X ile yüzünü sildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 30.12.2017 15:11 | Son Güncelleme 1 saat önce

Japonya’da yaşayan ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine bazı çalışmalar yapan Kazuya Noshiro, iPhone X ile yüzünün bir kısmını silmeyi başardı.

iPhone X ile yüzünü sildi!

iPhone X’in kısa sürede bu kadar popüler olmasının temel sebebi uçtan uca OLED ekranı ve ön yüzünde bulunan TrueDepth destekli kamerası diyebiliriz. FaceID özelliği ile pazardaki tüm rakiplerinden ayrılan iPhone X’in 3D yüz algılama sistemi genel olarak başarılı bir performansa sahip. Hatta üzerinde biraz uğraşılırsa, iPhone X ile son derece güzel işler de ortaya konabiliyor. Aynı sanal gerçeklik üzerine çalışan Japonyalı bir gencin yaptığı gibi.

Japonya’da yaşayan ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine bazı çalışmalar yapan Kazuya Noshiro, iPhone X ile yüzünün bir kısmını silmeyi başardı. Noshiro, optik kamuflaj sayesinde, yüzünü şeffaf hale getirerek, bir anlamda görünmez oldu. Japon teknoloji tutkunu bu durumu paylaştığı videolar ile gözler önüne serdi.

Açıkçası Kazuya Noshiro’nun bunu nasıl yaptığı tam olarak bilinmiyor. Aslında bunu günümüz teknolojileri ile yapmak mümkün. Çeşitli kamera hileleri ile yapılmayacak şey yok. Fakat burada önemli olan Noshiro’nun bu iş için iPhone X’in ön kamerasını kullandığını belirtmesi. Muhtemelen ilk olarak odanın görüntüsünü alıp, sonradan kendisi kamera karşısına geçerek FaceID ile taranan kısmı görüntüden çıkarmış olabilir. Bu şekilde düşününce yapılan çok da mantıksız gelmiyor.

Sonuç olarak iPhone X ciddi anlamda, sihirli bir ön kameraya sahip. Zaten yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, iPhone X’in en önemli özelliği TrueDepth sensörleriyle desteklenen ön kamerası.

İlgili videolara aşağıdan göz atabilirsiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilgisayarınızda virüs var mı? İşte anlamanın yolu

Bilgisayarınızda virüs var mı? İşte anlamanın yolu

LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

LG V30 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

Apple itiraf etti, özür diledi... İndirim yapacak

Apple itiraf etti, özür diledi... İndirim yapacak

4K Ultra HD Terminator 2 satışta

4K Ultra HD Terminator 2 satışta

iPhone X satışları kime yaradı?

iPhone X satışları kime yaradı?

Apple'dan bir açıklama daha! 'Yanlış anlaşıldı'

Apple'dan bir açıklama daha! 'Yanlış anlaşıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.