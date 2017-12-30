iPhone X ile yüzünü sildi!

iPhone X’in kısa sürede bu kadar popüler olmasının temel sebebi uçtan uca OLED ekranı ve ön yüzünde bulunan TrueDepth destekli kamerası diyebiliriz. FaceID özelliği ile pazardaki tüm rakiplerinden ayrılan iPhone X’in 3D yüz algılama sistemi genel olarak başarılı bir performansa sahip. Hatta üzerinde biraz uğraşılırsa, iPhone X ile son derece güzel işler de ortaya konabiliyor. Aynı sanal gerçeklik üzerine çalışan Japonyalı bir gencin yaptığı gibi.

Japonya’da yaşayan ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine bazı çalışmalar yapan Kazuya Noshiro, iPhone X ile yüzünün bir kısmını silmeyi başardı. Noshiro, optik kamuflaj sayesinde, yüzünü şeffaf hale getirerek, bir anlamda görünmez oldu. Japon teknoloji tutkunu bu durumu paylaştığı videolar ile gözler önüne serdi.

Açıkçası Kazuya Noshiro’nun bunu nasıl yaptığı tam olarak bilinmiyor. Aslında bunu günümüz teknolojileri ile yapmak mümkün. Çeşitli kamera hileleri ile yapılmayacak şey yok. Fakat burada önemli olan Noshiro’nun bu iş için iPhone X’in ön kamerasını kullandığını belirtmesi. Muhtemelen ilk olarak odanın görüntüsünü alıp, sonradan kendisi kamera karşısına geçerek FaceID ile taranan kısmı görüntüden çıkarmış olabilir. Bu şekilde düşününce yapılan çok da mantıksız gelmiyor.

Sonuç olarak iPhone X ciddi anlamda, sihirli bir ön kameraya sahip. Zaten yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, iPhone X’in en önemli özelliği TrueDepth sensörleriyle desteklenen ön kamerası.

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