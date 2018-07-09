iPhone X’lerdeki Inbox sorunu çözüldü!

Apple’ın piyasadaki en pahalı telefonu olan iPhone X piyasaya çıktığı 9 aydan bu yana bazı uygulamalar bakımından desteksiz bırakıldı. 19.5: 9 en boy oranına sahip iPhone X’in ekranı Google’ın popüler e-posta uygulaması Inbox tarafından pek iyi desteklenmiyordu.

Google, Nisan ayında yaptığı bir açıklama ile Gmail’in yeniden tasarlanmasına takiben Inbox üzerinde çalışılacağını doğruladı. Ancak bu tür basit bir eksikliğin kapatılması Temmuz ayını buldu. Bu durumdan oldukça şikayetçi olan iPhone X kullanıcıları aylarca bekletildi.

Gelen güncelleme ile uygulamanın üst ve alt tarafında yer alan siyah şeritler kaldırıldı. Bu revizyon ile uygulama iPhone X’in çentik tasarımına doğal olarak uyum sağladı. iPhone X kullanıcıları mevcut güncellemeyi yaptıktan sonra maillerini okurken uygulamanın üstünde ve altında yer alan siyah şeritleri görmeyecekler. Güncelleme metnine göre uygulamaya bundan başka yeni bir özelliğin eklenmediğini de belirtelim.

Son olarak Mayıs ayında açıklama yapan Apple, Temmuz 2018’de başlayarak gelecek tüm iOS uygulama güncellemesinin iPhone X’i destekler halde olmasını bir zorunluluk haline getirdiğini duyurdu.

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