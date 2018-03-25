iPhone X satışları düşüyor

Son dönemde telefonun satışları analistlerin beklentilerin altında kaldı. Yayınlanan son raporlar bu durumun önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini gösteriyor.

Analiz şirketi Cowen and Company tarafından yayınlanan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde 53 milyon iPhone X satılacak. Bu rakam analistlerin beklentilerine oldukça yakın. Ancak sıra yılın ikinci çeyreğine geldiğinde telefonun satışları beklentileri karşılayamayacak. Bir ay önce yapılan analizlerde telefonun ikinci çeyrekte 13 – 16 milyon satması bekleniyordu. Ancak analiz şirketi bu rakamı 9 milyona kadar düşürdü.

Cowen and Company’nin bu tahmini diğer analistlerin tahminleriyle uyuşuyor. Bu da Apple’ın ikinci çeyrekte gerçekten de beklentilerin altında kalacağını gösteriyor.

Bu çeyrekten sonra ise Apple yeni iPhone modellerini satışa çıkaracak. Analistlere göre OLED ekranlı 5.8 ve 6.5 inçlik modeller yaklaşık 100 – 120 satacak. 6 inç LCD ekranlı modelin ise 75 – 85 milyon satması bekleniyor.

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