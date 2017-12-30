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iPhone X satışları kime yaradı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 30.12.2017 15:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

2017’nin Apple açısından oldukça başarılı geçtiğini söylemek sanırım pek de yanlış olmayacaktır. iPhone X ile gelen satış başarısını bir kenara bırakacak olursak, Cupertino merkezli şirketin Mac, Apple TV, AirPods, iPad ve Apple Watch gibi ürünleriyle de başarılı bir yıl geçirdiğini savunabiliriz.

iPhone X satışları kime yaradı?

Doğal olarak gelir seviyesi belli bir noktanın üzerine taşınınca, yönetici ekibi de bu kazançtan nasibini alıyor. Bu işten en karlı çıkan isim ise Apple CEO’su Tim Cook.

Hali hazırda piyasa değeri 500 milyon dolar olan Apple hisselerini elinde bulunduran Tim Cook, gelir hedeflerinin tutturulmasıyla birlikte servetine servet kattı. Normal şartlarda 8.75 milyon dolar kazanması gereken Apple CEO’su hedeflerin tutturulması ile birlikte bu miktardan yüzde 47 daha fazla maaşı cebine koydu. Tim Cook, 2017 içerisinde Apple’dan 12.8 milyon dolar maaş aldı.

Öte yandan Apple 2017’de 225.2 milyar dolarlık bir gelir hedefi belirlemişti. Fakat bu değer aşılarak 229.2 milyar dolarlık bir gelir elde edildi. Elbette bu gelirdeki en önemli rol, 999 dolarlık fiyatıyla iPhone X’e ait. Bu arada geçtiğimiz yıl 57.9 milyar dolar olan işletme geliri de 2017’de 61.3 milyar dolara yükselmiş durumda.

Sonuç olarak 2017’nin Apple açısından fazlasıyla iyi geçtiğini söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Zaten durum rakamlara da yansımış durumda. Eğer Tim Cook ve ekibi doğru hamleler yapabilirse bu gelir seviyesi 2018’de bir tık daha yukarı çıkabilir.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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