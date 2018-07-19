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iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:33 | Son Güncelleme

Samsung, ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini Galaxy S10 modeliyle geçmeyi planlıyor. Üstelik bu teknoloji orta segment modellerde de karşımıza çıkacak. İşte detaylar.

iPhone X’te bile olmayan bir özellikle gelecek

Eğer teknoloji gündemini az çok yakından takip ediyorsanız, yaklaşık olarak 2 senedir Samsung’un parmak izi okuyucusunu ekranın altına taşıma planlarının olduğunu da biliyorsunuzdur. Bu dedikodular ilk olarak Galaxy S8 ile ortaya atılmıştı. Sonrasında Note 8, S9 ve son olarak da Note 9’da ekran altı parmak izi okuyucusunun yer alacağı iddia edildi. Fakat Samsung bahse konu hiç bir modelinde bu teknolojiyi kullanmadı. Şimdi ise sızdırılan raporlar merakla beklenen özelliği Galaxy S10 modeliyle geleceğini söylüyor.

Sızdırılan son raporlara göre, Samsung ekran altı parmak izi okuyucusunu 2019’da satışa sunacağı bazı serilerde kullanacak. Elbette bu serilerin başında, Mart ya da Nisan ayı gibi satışa sunulması beklenilen Galaxy S10 modelleri yer alıyor. Samsung’un bu yıl 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inçlik 3 farklı S10 modeli çıkaracağı belirtiliyor.

S serisinin haricinde 2019 model A serisi modellerde de ekran altı parmak izi okuyucusunun yer alacağı iddiaları mevcut.

Güney Koreli şirket, bu teknoloji için Qualcomm ile el sıkışmış durumda. Hatırlanacağı üzere Qualcomm bu teknolojiyi ilk olarak 2017 yılında tanıtmış, ilk müşterisi ise Vivo olmuştu.

Dip not olarak şunu da hatırlatalım. Ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek olan 6.4 inçlik S10 modelinin aynı P20 Pro gibi 3 ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy S10

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