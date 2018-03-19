iPhone X’ten Galaxy S9’a: Popüler telefonların maliyeti ne kadar?

Galaxy S9, şüphesiz Samsung’un 2018 yılındaki en büyük kozu. Ancak Galaxy S9’un rakipleri de çok güçlü. Apple, iPhone X ve iPhone 8 modelleriyle birlikte Samsung ile kıran kırana bir rekabet içinde. Bu akıllı telefonlar arasında kalan kullanıcılar birçok kriterin yanında artık fiyat kriterini daha çok önemsiyor. Akıllı telefonların fiyatını belirleyen en büyük etken ise üretim maliyeti. Peki bir akıllı telefon ne kadara üretiliyor? Yayınlanan bir fiyat listesi bu soruyu net bir şekilde cevaplıyor.
İPHONE X’İN VE GALAXY S9+’IN MALİYETİ NE KADAR?
Yayınlanan fiyat listesinde Samsung cephesinden Galaxy S9+, Note 8, ve Galaxy S8+ bulunurken Apple cephesinden iPhone X ve iPhone 8+ bulunuyor. Listenin Apple cephesinde yer alan iPhone X’in Apple’a olan maliyeti pek ucuz değil. Listeye göre, bir iPhone X 389.50 dolara mal oluyor. Listenin Samsung tarafında yer alan Galaxy S9+’un Samsung’a maliyeti ise 379 dolar seviyesinde. Değiştirilebilir diyafram açıklığı özelliği ile öne çıkan Galaxy S9+, 379 dolarlık üretim fiyatı ile iPhone X’ten ucuz olmayı başarıyor. Samsung’un Note serisinin son halkası olan Note 8 ise 369 dolarlık maliyeti ile iPhone X ve Galaxy S9+’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
GALAXY S8+’IN ÜRETİM FİYATI ŞAŞIRTTI
Listenin dördüncü sırasında ise sürpriz bir şekilde Galaxy S8+ bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S8+ 380 dolarlık bir maliyet ile üretiliyor. Geçen sene satışa çıkan bir modele göre bu fiyat biraz fazla. Apple’ın tasarımında pek bir değişiklik yapmadığı modeli iPhone 8 Plus ise 324.50 dolarlık üretim fiyatı ile bu 5 telefon arasından sıyrılarak en ucuz maliyetli akıllı telefon olarak listede kendine yer buluyor. Bu Apple’ın iPhone 6’dan beri tasarımda değişiklik yapmamasının bir sonucu olabilir. Çünkü belli başlı parçalar dışında iPhone 8 Plus ile iPhone 6 Plus arasında herhangi bir tasarım farkı bulunmuyor.
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