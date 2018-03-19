HABER

iPhone X’ten Galaxy S9’a: Popüler telefonların maliyeti ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

2018 yılının bomba telefonlarından olan Galaxy S9, Note 8 ve iPhone X’in üreticilerine olan maliyetleri belli oldu. Yayınlanan üretim maliyeti listesinde şaşırtıcı sonuçlar var.

iPhone X’ten Galaxy S9’a: Popüler telefonların maliyeti ne kadar?

Galaxy S9, şüphesiz Samsung’un 2018 yılındaki en büyük kozu. Ancak Galaxy S9’un rakipleri de çok güçlü. Apple, iPhone X ve iPhone 8 modelleriyle birlikte Samsung ile kıran kırana bir rekabet içinde. Bu akıllı telefonlar arasında kalan kullanıcılar birçok kriterin yanında artık fiyat kriterini daha çok önemsiyor. Akıllı telefonların fiyatını belirleyen en büyük etken ise üretim maliyeti. Peki bir akıllı telefon ne kadara üretiliyor? Yayınlanan bir fiyat listesi bu soruyu net bir şekilde cevaplıyor.

İPHONE X’İN VE GALAXY S9+’IN MALİYETİ NE KADAR?

Yayınlanan fiyat listesinde Samsung cephesinden Galaxy S9+, Note 8, ve Galaxy S8+ bulunurken Apple cephesinden iPhone X ve iPhone 8+ bulunuyor. Listenin Apple cephesinde yer alan iPhone X’in Apple’a olan maliyeti pek ucuz değil. Listeye göre, bir iPhone X 389.50 dolara mal oluyor. Listenin Samsung tarafında yer alan Galaxy S9+’un Samsung’a maliyeti ise 379 dolar seviyesinde. Değiştirilebilir diyafram açıklığı özelliği ile öne çıkan Galaxy S9+, 379 dolarlık üretim fiyatı ile iPhone X’ten ucuz olmayı başarıyor. Samsung’un Note serisinin son halkası olan Note 8 ise 369 dolarlık maliyeti ile iPhone X ve Galaxy S9+’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

GALAXY S8+’IN ÜRETİM FİYATI ŞAŞIRTTI

Listenin dördüncü sırasında ise sürpriz bir şekilde Galaxy S8+ bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S8+ 380 dolarlık bir maliyet ile üretiliyor. Geçen sene satışa çıkan bir modele göre bu fiyat biraz fazla. Apple’ın tasarımında pek bir değişiklik yapmadığı modeli iPhone 8 Plus ise 324.50 dolarlık üretim fiyatı ile bu 5 telefon arasından sıyrılarak en ucuz maliyetli akıllı telefon olarak listede kendine yer buluyor. Bu Apple’ın iPhone 6’dan beri tasarımda değişiklik yapmamasının bir sonucu olabilir. Çünkü belli başlı parçalar dışında iPhone 8 Plus ile iPhone 6 Plus arasında herhangi bir tasarım farkı bulunmuyor.

PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone X Samsung samsung galaxy s9 Galaxy S9 Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 samsung galaxy note 8 android galaxy s9 fiyatı iPhone 8 Plus fiyatı Galaxy S8+ fiyatı

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

İlginizi Çekebilir

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google’ın yapay zeka uygulaması fena çuvalladı

Google’ın yapay zeka uygulaması fena çuvalladı

Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!

Spotify'dan Hindistan çıkarması!

Spotify'dan Hindistan çıkarması!

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

Apple'ı kızdıran cihaz!

Apple'ı kızdıran cihaz!

iPhone X ile başlayan serüvende son dalga: BİM, Galaxy Note 8 satacak!

iPhone X ile başlayan serüvende son dalga: BİM, Galaxy Note 8 satacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.