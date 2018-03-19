iPhone X’ten Galaxy S9’a: Popüler telefonların maliyeti ne kadar?

Galaxy S9, şüphesiz Samsung’un 2018 yılındaki en büyük kozu. Ancak Galaxy S9’un rakipleri de çok güçlü. Apple, iPhone X ve iPhone 8 modelleriyle birlikte Samsung ile kıran kırana bir rekabet içinde. Bu akıllı telefonlar arasında kalan kullanıcılar birçok kriterin yanında artık fiyat kriterini daha çok önemsiyor. Akıllı telefonların fiyatını belirleyen en büyük etken ise üretim maliyeti. Peki bir akıllı telefon ne kadara üretiliyor? Yayınlanan bir fiyat listesi bu soruyu net bir şekilde cevaplıyor.

İPHONE X’İN VE GALAXY S9+’IN MALİYETİ NE KADAR?



Yayınlanan fiyat listesinde Samsung cephesinden Galaxy S9+, Note 8, ve Galaxy S8+ bulunurken Apple cephesinden iPhone X ve iPhone 8+ bulunuyor. Listenin Apple cephesinde yer alan iPhone X’in Apple’a olan maliyeti pek ucuz değil. Listeye göre, bir iPhone X 389.50 dolara mal oluyor. Listenin Samsung tarafında yer alan Galaxy S9+’un Samsung’a maliyeti ise 379 dolar seviyesinde. Değiştirilebilir diyafram açıklığı özelliği ile öne çıkan Galaxy S9+, 379 dolarlık üretim fiyatı ile iPhone X’ten ucuz olmayı başarıyor. Samsung’un Note serisinin son halkası olan Note 8 ise 369 dolarlık maliyeti ile iPhone X ve Galaxy S9+’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.