iPhone X’ten Galaxy S9’a: Popüler telefonların maliyeti ne kadar?

GALAXY S8+’IN ÜRETİM FİYATI ŞAŞIRTTI



Listenin dördüncü sırasında ise sürpriz bir şekilde Galaxy S8+ bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S8+ 380 dolarlık bir maliyet ile üretiliyor. Geçen sene satışa çıkan bir modele göre bu fiyat biraz fazla. Apple’ın tasarımında pek bir değişiklik yapmadığı modeli iPhone 8 Plus ise 324.50 dolarlık üretim fiyatı ile bu 5 telefon arasından sıyrılarak en ucuz maliyetli akıllı telefon olarak listede kendine yer buluyor. Bu Apple’ın iPhone 6’dan beri tasarımda değişiklik yapmamasının bir sonucu olabilir. Çünkü belli başlı parçalar dışında iPhone 8 Plus ile iPhone 6 Plus arasında herhangi bir tasarım farkı bulunmuyor.