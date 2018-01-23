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iPhone X üretimini durduracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 15:31 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Apple konusunda yaptığı isabetli tahminlerle isminden söz ettiren Ming-Chi Kuo yine çok tartışılacak söylemlerde bulundu. Kuo, Apple’ın beklenenin altında seyreden iPhone X satışlarından ötürü, 2018’in 2. yarısında üretimin tamamen durabileceğini iddia etti.

iPhone X üretimini durduracak!

Apple’ın geçtiğimiz sene 3 Kasım’da satışa sunduğu iPhone X, piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı. Telefon satışa sunulmadan önce ortaya atılan stok iddialarının fos çıkmasıyla, ülkemizde bile Aralık ayı gelmeden iPhone X’in raflardaki yerini aldığını görmüştük.

Apple, iPhone X’i satışa sunmadan önce pek çok analist telefonun 2018 sonrasında bile rahat bir şekilde 20-30 milyon satabileceğini iddia ediyordu. Fakat tablo pek de beklenildiği gibi olmadı.

Apple’ın yüksek fiyat politikası, iPhone X’in Asya pazarında adeta çakılmasına neden oldu. Ülkemizde bile 6099TL’den başlayan ütopik bir fiyat etiketine sahip olan iPhone X, Çin’de de beklediği ilgiyi göremedi.

Kuo, satışların Apple’ın beklentilerinin çok altında seyretmesinden ötürü önümüzdeki çeyrekten sonra iPhone X üretiminin duracağını iddia etti. Ünlü analist, Apple’un üretim bandını yeni modeller ile dolduracağını dolayısıyla iPhone X’e boş yere vakit harcamak istemeyeceğini belirtiyor.

Normalde Apple yeni bir model çıkarsa da eski modelinin üretimine devam ederdi. Fakat iPhone X’in ütopik fiyatı bu durumu anlamsız kılıyor. Keza önümüzdeki sene çıkacak olan LCD panelli iPhone modelinin 600 -700 dolar bandından satılacağı söylenmekte. Bu da fiyat açısından iPhone X’in 1000 ile 2000 TL altına satılacak demektir. Bakalım Kuo’nun bu konudaki tahmini de doğru çıkacak mı? Beklemedeyiz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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