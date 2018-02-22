iPhone X yüzünden yeni müşteriler arıyor

Geçtiğimiz yıl iki dev isim arasında yapılan anlaşma sonucu, Samsung iPhone X için OLED ekran tedarik edecekti. Sonuç olarak ettide. Hatta iPhone X’e çok fazla talep olacağı yanılgısına düşen Samsung, OLED üretim kapasitesini arttırmak için 12.6 milyar dolarlık yatırım yaptı. Doğal olarak bu yatırımlar sonucu şirketin OLED üretim miktarı hatırı sayılır seviyede arttı.
Fakat iPhone X balonunun sönmeye başlamasıyla birlikte, Samsung’un elinde yüklü miktarda OLED panel birikmeye başladı. Apple’dan umudu kesen Güney Koreli teknoloji devinin, şimdi elindeki stoğu eritebilmek adına Çinli üreticilerle temasa geçtiği belirtiliyor.
Üstelik bu henüz buz dağının görünen kısmı. Keza Samsung’un şu an elinde önemli miktarda OLED panel bulunmakta. Yani iPhone X için Apple’a gönderilen panellerin haricinde yüklü bir stok söz konusu. Fakat bu stoğun önümüzdeki Nisan-Haziran döneminde daha da artacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl Apple ile yapılan işbirliğine bağlı olarak Samsung’un karı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Fakat Apple cephesinde yaşanan aksaklıklardan ötürü, Güney Koreli teknoloji devinin zarar edebileceği belirtiliyor.
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