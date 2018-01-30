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iPhone X2, iPhone X2 Plus ve LCD iPhone geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 30.01.2018 11:55 | Son Güncelleme

Apple bu yıla üç yeni iPhone modeliyle birlikte damga vurmaya hazırlanıyor. Henüz Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama elbette yok; ancak şirkete yakın kaynaklar farklı fiyat aralıklarında ve özelliklerde üç farklı yeni iPhone modelinin üzerinde duruyor.

iPhone X2, iPhone X2 Plus ve LCD iPhone geliyor!

Apple'ın 2018'in iPhone'ları için yaptığı planlar sızmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre bu sene üç yeni iPhone birden görebiliriz.

Birkaç gün önce ortaya çıkan raporlar, Apple'ın yeni bir iPhone X piyasaya sürdükten sonra iPhone X'i piyasadan çekebileceğini söylüyordu. Ancak The Investor'ün raporuna göre böyle bir durum söz konusu değil. Rapor, iPhone X'in "en küçük ve muhtemelen en ucuz tam boyutlu iPhone" olarak satılmaya devam edileceğini söylüyor.

Aynı rapora göre Apple şu an 5,85 inç'lik ve 6,46 inç'lik iPhone'lar üzerinde çalışıyor. Sitenin tedarik zincirindeki kaynaklarına göre Apple, artık daha çok kaynaktan OLED ekran tedarik ediyor.

DigiTimes'a göre ise Apple, şu an dört iPhone birden geliştiriyor ve bunların üçü piyasaya sürülecek. Bu telefonlar, 5,7-5,8 inç'lik bir LCD modelden, 6,0-6,1 inç'lik bir LCD modelden, 6,4-6,5 inç'lik bir OLED modelden oluşuyor. İki LCD, bir OLED iPhone, Apple'ın geçen sene iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'te yaptığıyla eşleşebilir. DigiTimes'a göre Apple, 6,0-6,1 inç'lik bir başka model daha geliştiriyor ancak bu model gerçeğe dönüşmeyecek.

Rapor, ilkbaharda gelecek yeni iPhone SE 2'nin şu an piyasadaki tüm tam boyutlu iPhone'ları geçeceğini de ileri sürüyor. Bu modelin kablosuz şarjı destekleyecek cam arka yüzeyle geleceği, ancak Face ID'yi desteklemeyeceği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone

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