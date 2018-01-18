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iPhone X'lerin çentiği küçülüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 09:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

iPhone X'in en çok konuşulan özelliklerinden "çentik", gelecek senenin iPhone'unda küçülüyor.

iPhone X'lerin çentiği küçülüyor

iPhone X çıktığında telefon hakkında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi, cihazın ön yüzündeki çentik olmuştu. ETNews'tan gelen yeni bilgilere göre çentiğin boyutu, gelecekteki iPhone'larda küçülebilir.

Rapora göre Apple, ön kamerayla Face ID modüllerini birleştirmenin yollarını arıyor. Modüller bir araya geldiğinde iPhone X'in neredeyse tamamen ekrandan oluşan ön yüzündeki çentiğin boyutu da küçültülebilecek.

Rapor, Apple'ın farklı bileşenleri tek modülde nasıl birleştireceğinden bahsetmiyor. O güne kadar iPhone X'inizdeki çentiği görmek istemiyorsanız, bu uygulamayla geçici bir çözüm üretebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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