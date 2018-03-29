iPhone Xs ve Xs Plus kaçtan satılacak

Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenilen iPhone Xs, Xs Plus ve Xc modelleri uçtan uca ekran tasarımıyla satışa sunulacak. Pek bu cihazların sahip oldukları etiket fiyatları ne olacak dersiniz? İşte bu konu hakkındaki ilk söylentiler.
Bilindiği üzere geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan iPhone X, 999 dolarlık fiyatı ile tepki toplamıştı. Bu fiyat etiketi ABD’de yaşayanlar için o kadar uçuk durmasa da Türkiye gibi vergi dozajının hayli yüksek olduğu ülkelerde, iPhone X’in çuvallamasına neden olmuştu.
Durumun az çok farkında olan Apple, geçtiğimiz günlerde tedarikçileri ile tekrardan masaya oturmuş ve maliyetler üzerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirmişti. iPhone X’in maliyetini yüzde 10 oranında azaltmayı başaran Apple’ın, önümüzdeki Eylül ayına kadar bu maliyeti biraz daha aşağıya çekerek, durumu fiyatlara yansıtmak istediği ortaya çıktı.
Apple’a yakın bazı analiz firmalarından alınan haberlere göre, Kasım ayında satışa sunulacak olan yeni iPhone modelleri, iPhone X’ten pahalı olmayacak. iPhone X’ten daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen iPhone Xs Plus 999 dolarlık bir etiketle satışa sunulurken, iPhone Xs ise 899 dolardan raflardaki yerini alacak.
Uygun fiyatlı iPhone Xc’nin ise 700 – 750 dolar bandından satışa sunulması bekleniyor. Genel beklenti, önümüzdeki yıl satılacak olan iPhone modellerinin yaklaşık olarak yarısını iPhone Xc’nin oluşturması yönünde. Elbette bunu zaman gösterecek.
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!
İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Tecavüzcüleri önce soydu, sonra dakikalarca dövdü! Hızını alamayınca da...
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Kendisini kontrol edemedi! Kilo vermek isterken bu hale geldi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum