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iPhone Xs ve Xs Plus kaçtan satılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene 3 yeni iPhone modeli tanıtan Apple, bu yıl da aynı şeyi yapmayı planlıyor. Kasım ayında satışa sunulan iPhone X ile yeni tasarım çizgisini net bir şekilde gözler önüne seren Cupertino merkezli şirket, bu yıl klasik iPhone tasarımına tamamen veda edecek.

iPhone Xs ve Xs Plus kaçtan satılacak

Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenilen iPhone Xs, Xs Plus ve Xc modelleri uçtan uca ekran tasarımıyla satışa sunulacak. Pek bu cihazların sahip oldukları etiket fiyatları ne olacak dersiniz? İşte bu konu hakkındaki ilk söylentiler.

Bilindiği üzere geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan iPhone X, 999 dolarlık fiyatı ile tepki toplamıştı. Bu fiyat etiketi ABD’de yaşayanlar için o kadar uçuk durmasa da Türkiye gibi vergi dozajının hayli yüksek olduğu ülkelerde, iPhone X’in çuvallamasına neden olmuştu.

Durumun az çok farkında olan Apple, geçtiğimiz günlerde tedarikçileri ile tekrardan masaya oturmuş ve maliyetler üzerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirmişti. iPhone X’in maliyetini yüzde 10 oranında azaltmayı başaran Apple’ın, önümüzdeki Eylül ayına kadar bu maliyeti biraz daha aşağıya çekerek, durumu fiyatlara yansıtmak istediği ortaya çıktı.

Apple’a yakın bazı analiz firmalarından alınan haberlere göre, Kasım ayında satışa sunulacak olan yeni iPhone modelleri, iPhone X’ten pahalı olmayacak. iPhone X’ten daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen iPhone Xs Plus 999 dolarlık bir etiketle satışa sunulurken, iPhone Xs ise 899 dolardan raflardaki yerini alacak.

Uygun fiyatlı iPhone Xc’nin ise 700 – 750 dolar bandından satışa sunulması bekleniyor. Genel beklenti, önümüzdeki yıl satılacak olan iPhone modellerinin yaklaşık olarak yarısını iPhone Xc’nin oluşturması yönünde. Elbette bunu zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Xs Plus teknoloji

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