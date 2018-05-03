İran’da Telegram yasaklandı

Hem mobil uygulamanın hem de masaüstü sürümlerinin. Ayrıca kullanıcılar bu defa uygulamaya sanal özel ağ (VPN) yardımı ile de giremeyecek. Çünkü internet servis sağlayıcıları bunun içinde birçok ek önlem aldı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan ve bu yıl, Ocak ayında sona eren ülke genelindeki protestolarda onlarca insan yaşamını yitirdi ve binlerce kişi tutuklandı.

Mesajlaşma uygulaması, Aralık ayında geçici bir süre ülke genelinde kapatıldı. İran yönetimi sebep olarak protestocuların haberleşmelerini ve örgütlenmelerini gösterdi.

İran, Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal medya sitelerini de zaman zaman engelliyor. Ülke genelindeki kullanıcılar ise çözüme farklı bir noktadaki başka bir ağdan internete bağlanmayı sağlayan ve internet bağlantısını güvenli kılan VPN ile ulaşıyor.

Uygulamanın ileride erişme açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak mesajlaşma uygulamasının geçmişte terör örgütleri tarafından sıkça kullanıldığını ve İran’ın da aynı sebepten uygulamayı engellediğini düşünürsek, uygulama uzun süre İran’da yasaklı olacak diyebiliriz.

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