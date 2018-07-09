İran'dan ilk Instagram gözaltısı!

Genç dansçı, İran’lı Maedeh Hojabri, ülkedeki internet kullanım kurallarına aykırı davranmak gerekçesiyle gözaltında. Kendisinin yaptığı tek şey ise dans ettiği sırada kaydettiği videolarını Instagram üzerinden paylaşmak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün sizlere İran'da artık Instagram'ın yasaklı olduğunu aktarmıştık.

18 yaşındaki genç, İran polisi tarafından yakalandıktan sonra verdiği ifadede, yaptıklarının uygunsuz olduğunu itiraf etti. İfadesinin baskı altında verilip verilmediği ise net değil.

Bugüne kadar hesabında 300’e yakın video paylaşan Maedeh Hojabri, çoğunda dans becerilerini sergiliyordu. Küçük çaplı bir fenomen olduğu da doğrudur.

İran polisi, bu konuda kanun yokmuş gibi davranmaya devam edeceklerinpeşine düşmekte ısrarlı. Kısa bir süre önce Facebook ve Twitter dahil pek çok sosyal medya mecrasının yasaklandığı İran’da, pek çok vatandaş VPN kullanarak bu servisleri kullanmaya devam ediyor. Ancak polis şimdi de onların peşinde düşmeye başladı.

Bu konuda İran halkının tepkisi ne olacak? İlerleyen zamanlar bu konuda halk ayaklanır mı? Bunların hepsini zaman gösterecek.

Kaynak: Teknolojioku

