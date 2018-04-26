HABER

İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

İran, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" lisanslarını iptal etti.

İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti

İran, kullanıcıları yerli uygulamalara yöneltmek amacıyla ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" (CDN) lisanslarını iptal etti. İran Telekomünikasyon Altyapı Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Telegram'ın içerik dağıtım ağlarının İran Siber Alem Yüksek Konseyinin talimatı üzerine devre dışı bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, talimatın uygulanmasıyla birlikte Telegram'a erişim sorunları yaşanacağı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini kaydetti.

Talimatın ardından İran'da Telegram'a erişimin özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandığı belirtildi.

DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirilmişti. İran devlet televizyonu da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram hesabını kapattığını bildirmişti. İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi dün yaptığı açıklamada, İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaların yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcının Soroush başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurmuştu.

İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Telegram rıza cevahari Twitter

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
pleksi pleksiglas Son zamanlarda birçok alanda hayatımıza giren pleksiler ile farklı bir hava yaratarak çok daha güzel ve özel süsler onalpleksi.com hazırlayabilirsiniz. Pleksi nasıl bir malzeme olduğunu bilmeyenler için açıklamak gerekirse renkli ve renksiz çeşitleri bulunan plastik camlardır.
Diğer Haberler
Yeni bir elektrikli otomobil platformunu onayladı!

Yeni bir elektrikli otomobil platformunu onayladı!

God of War oyunu için önemli güncelleme

God of War oyunu için önemli güncelleme

Youtube’un engelleme algoritması devrede

Youtube’un engelleme algoritması devrede

OnePlus 6 cep yakacak!

OnePlus 6 cep yakacak!

Xiaomi Mi A2 fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi A2 fiyatı belli oldu

Twitch TV’de yeni rekor

Twitch TV’de yeni rekor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.