İris tarayıcı yerine ultrasonik sensör

Note 9‘u yeni yeni konuşmaya başladığımız şu günlerde Güney Koreli teknoloji devi, bir sonraki yıl için çalışmaya çoktan başlamış. Beyond kod adıyla geliştirilen S10 ailesinin bazı detayları, The Bell isimli kaynaktan, Kore’den geldi.
The Bell’in basına servis ettiği bilgilere göre Samsung, gelecek yılın amiral gemisinin ilk tasarımı için örnek iris tarayıcı temin etmedi. Firma, pek sevilmeyen bu özelliğin yerine, ekran içine gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu ve 3D yüz tanıma sensörünü getirecek. Karanlık ortamlarda ve gözlük kullanan kişilerde çok iyi çalışmayan iris tarayıcı, yerini bu daha güncel ikiliye bırakacak.
Aynı kaynağın haberine göre Galaxy S10’un 5.8 inç, S10 Plus’ın 6.3 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olacaklar. Böylece S10 ekran boyutunu koruyacak, Plus model ise 0.1 inçlik bir artış göstermiş olacak.
Gelen haberlerin sadece ilk prototip denebilecek cihaz için geçerli olduğunu söylemekte fayda var. Samsung, tasarımın gelişimine göre ekran boyutlarını ve sensörleri değiştirebilir, hatta iris tarayıcıyı da kullanabilir. Ancak ilk denemeye bakılacak olursa firma da iris tarayıcıdan kurtulmak istiyor.
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