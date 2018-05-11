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İsmi Samsung’tan cismi Apple’dan: iPhone SE 2’nin gerçek ismi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Apple’ın merakla beklenen akıllı telefonu iPhone SE 2’nin gerçek ismi belli oldu. Sızıntıların usta ismi Evleaks’e göre yeni iPhone SE modelinin ismi Samsung üretimi akıllı telefonlarla benzer olacak.

İsmi Samsung’tan cismi Apple’dan: iPhone SE 2’nin gerçek ismi belli oldu

Apple iPhone SE 2 bir süredir sızdıkça sızıyor. Bundan birkaç gün önce ekran koruyucu sızan yeni iPhone SE 2 hakkında şaşırtıcı bir sızıntıyı Evan Blass yani Evleaks paylaştı. Evleaks’e göre yeni İOS’lu akıllı telefona iPhone SE 2 demek çok ama çok yanlış.

EVLEAKS İPHONE SE 2’NİN GERÇEK ADINI DUYURDU

Evleaks, Twitter’dan paylaştığı bir görsel ile birlikte yeni iPhone SE modelinin isminin iPhone SE (2018) olduğunu iddia etti. Bildiğiniz üzere Samsung’ta Galaxy A8 (2018) gibi isimlendirmeler bulunuyor. Anlaşılan Apple’da Special Edition serisinde Samsung’un isimlendirmesine geçiş yapacak.

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İPHONE SE (2018) ÇENTİKLİ EKRAN İLE Mİ GELECEK?

iPhone SE (2018)’in şimdilik teknik özelliklerine dair bir bilgi yok. Ancak telefonun iPhone 7 ile aynı donanıma sahip olacağı konuşuluyor. Çentikli ekran tasarımı ise neredeyse kesin gibi.

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Apple iPhone iPhone SE 2 iPhone SE (2018)

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