İsrail kendi bitcoin'ini çıkarıyor!

İsrail Merkez Bankası'ndan bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Banka daha hızlı bir ödem sistemi oluşturmak için dijital para çıkarmayı değerlendiriyor. Çıkarılacak dijital para, ekonomideki nakit miktarını da azaltacak.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Merkez Bankası'nın yeşil ışık yakması halinde İsrail hükümetinin dijital parayı yasalaştırmaya ve 2019 yılında dijital para ihracının bütçe ve ekonomik pakete koymaya hazır olduğunu da ifade etti.
İsrail MB ise konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.
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