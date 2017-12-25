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İsrail kendi bitcoin'ini çıkarıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.12.2017 17:03 | Son Güncelleme 10 saat önce

İsrail Merkez Bankası, ödemeleri hızlandırmak için dijital para çıkarmayı değerlendiriyor

İsrail kendi bitcoin'ini çıkarıyor!

İsrail Merkez Bankası'ndan bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, Banka daha hızlı bir ödem sistemi oluşturmak için dijital para çıkarmayı değerlendiriyor. Çıkarılacak dijital para, ekonomideki nakit miktarını da azaltacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Merkez Bankası'nın yeşil ışık yakması halinde İsrail hükümetinin dijital parayı yasalaştırmaya ve 2019 yılında dijital para ihracının bütçe ve ekonomik pakete koymaya hazır olduğunu da ifade etti.

İsrail MB ise konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji dijital para İsrail Merkez Bankası

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