HABER

İşte 20 TL altı en iyi Steam oyunları!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Steam’in geleneksel hale gelen Steam Yaz İndirimleri tam gaz devam ediyor. Seçili oyunlarda %90’a varan indirimler sağlayan Steam, 20 TL altına müthiş oyunlar sunuyor. İşte özellikle öğrencileri mutlu edecek o Steam oyunları!

İşte 20 TL altı en iyi Steam oyunları!

Steam yaz indirimleri birçok oyuncuyu mutlu etti ancak daha şimdiden cepleri de bir hayli boşalttı. Hal böyle olunca bütçeyi daha da sarsmayacak ucuz oyunlar aramak şart oldu. Hem 20 TL’nin altında olan hem de keyif veren oyunlar almak Steam yaz indirimleri ile mümkün.

İŞTE STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN 20 TL’Yİ GEÇMEYEN OYUNLARI

1

⦁ The Long Dark
Steam’de normalde 50 TL’ye satılan oyun Steam yaz indirimleri kapsamında sadece 12,50 TL’ye satın alınabiliyor.
⦁ Don’t Starve Together
Steam üzerinden The Long Dark gibi 50 TL gibi bir fiyata satılan oyun, yaz mevsiminin şerefine 12 TL’den alıcısını bekliyor.
⦁ Age of Empires III: Complete Collection
Age of Empires tutkunlarını pek mutlu edecek olan Age of Empires III: Complete Collection Steam yaz indirimleri kapsamında 14,75 TL’ye satılıyor.
⦁ Just Cause 3
Normal fiyatı 45 TL olan Just Cause 3, Steam yaz indirimleri şerefine sadece 6,75 TL’den satılıyor. (1 kilo soğan daha pahalı)
⦁ Total War: ATTILA
Steam’de 80 TL’ye satılan müthiş oyun Total War: ATTILA, %75 indirime girdi. Oyunun yeni fiyatı ise 20 TL.

⦁ SPINTIRES
25 TL gibi yine de ucuz bir fiyata sahip olan SPINTIRES oyunu yaz indirimleriyle birlikte daha da ucuzladı ve oyunun fiyatı 15 TL’ye indi.
⦁ Sleeping Dogs: Definitive Edition
Normalde 89 TL gibi nispeten yüksek bir fiyatla satışta bulunan Sleeping Dogs: Definitive Edition, %85 indirimle sadece 13,35 TL’ye satılıyor.
⦁ Crazy Machines 3
20 TL gibi yine ucuz bir fiyata sahip Crazy Machines 3, yaz indirimleri şerefine 8 TL’den satışta.

2

⦁ Space Engineers
Steam mağazasında 39 TL’den satılan oyun artık 19,50 TL’den satılıyor.
⦁ Devil May Cry 4 Special Edition
50 TL’den satılan oyun yaz indirimleriyle birlikte %60 oranında indirime girdi. Oyunun yeni fiyatı ise 20 TL oldu.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Hemen unutmadan söyleyelim, Steam yaz indirimlerinin bitiş tarihi 5 Temmuz. 5 Temmuz tarihine kadar elinizi çabuk tutarsanız siz de ucuz ama keyifli bu oyunlara hemen sahip olabilirsiniz.


PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Yok artık: Apple AirPods iPhone’ların pilini dolduracak!Yok artık: Apple AirPods iPhone’ların pilini dolduracak!
Büyük ekran televizyon alışverişi yüzde 29 arttıBüyük ekran televizyon alışverişi yüzde 29 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steam oyun steam yaz indirimleri

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük

Nokia 8110 4G satışa sunuldu!

Nokia 8110 4G satışa sunuldu!

İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti

İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti

Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları

Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Qualcomm işlemci bombasını patlattı!

Qualcomm işlemci bombasını patlattı!

Yok artık: Apple AirPods iPhone’ların pilini dolduracak!

Yok artık: Apple AirPods iPhone’ların pilini dolduracak!

Instagram görüntülü görüştürme yapmaya başladı

Instagram görüntülü görüştürme yapmaya başladı

Google Haritalar tasarımını yeniledi

Google Haritalar tasarımını yeniledi

Messenger da çeviri furyasından nasibi alıyor

Messenger da çeviri furyasından nasibi alıyor

Chrome Android haberleri otomatik indirecek

Chrome Android haberleri otomatik indirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.