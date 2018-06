İşte 20 TL altı en iyi Steam oyunları!

Steam yaz indirimleri birçok oyuncuyu mutlu etti ancak daha şimdiden cepleri de bir hayli boşalttı. Hal böyle olunca bütçeyi daha da sarsmayacak ucuz oyunlar aramak şart oldu. Hem 20 TL’nin altında olan hem de keyif veren oyunlar almak Steam yaz indirimleri ile mümkün.

İŞTE STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN 20 TL’Yİ GEÇMEYEN OYUNLARI



⦁ The Long Dark

Steam’de normalde 50 TL’ye satılan oyun Steam yaz indirimleri kapsamında sadece 12,50 TL’ye satın alınabiliyor.

⦁ Don’t Starve Together

Steam üzerinden The Long Dark gibi 50 TL gibi bir fiyata satılan oyun, yaz mevsiminin şerefine 12 TL’den alıcısını bekliyor.

⦁ Age of Empires III: Complete Collection

Age of Empires tutkunlarını pek mutlu edecek olan Age of Empires III: Complete Collection Steam yaz indirimleri kapsamında 14,75 TL’ye satılıyor.

⦁ Just Cause 3

Normal fiyatı 45 TL olan Just Cause 3, Steam yaz indirimleri şerefine sadece 6,75 TL’den satılıyor. (1 kilo soğan daha pahalı)

⦁ Total War: ATTILA

Steam’de 80 TL’ye satılan müthiş oyun Total War: ATTILA, %75 indirime girdi. Oyunun yeni fiyatı ise 20 TL.