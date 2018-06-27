İşte 20 TL altı en iyi Steam oyunları!

Steam yaz indirimleri birçok oyuncuyu mutlu etti ancak daha şimdiden cepleri de bir hayli boşalttı. Hal böyle olunca bütçeyi daha da sarsmayacak ucuz oyunlar aramak şart oldu. Hem 20 TL’nin altında olan hem de keyif veren oyunlar almak Steam yaz indirimleri ile mümkün.
İŞTE STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN 20 TL’Yİ GEÇMEYEN OYUNLARI
⦁ The Long Dark
Steam’de normalde 50 TL’ye satılan oyun Steam yaz indirimleri kapsamında sadece 12,50 TL’ye satın alınabiliyor.
⦁ Don’t Starve Together
Steam üzerinden The Long Dark gibi 50 TL gibi bir fiyata satılan oyun, yaz mevsiminin şerefine 12 TL’den alıcısını bekliyor.
⦁ Age of Empires III: Complete Collection
Age of Empires tutkunlarını pek mutlu edecek olan Age of Empires III: Complete Collection Steam yaz indirimleri kapsamında 14,75 TL’ye satılıyor.
⦁ Just Cause 3
Normal fiyatı 45 TL olan Just Cause 3, Steam yaz indirimleri şerefine sadece 6,75 TL’den satılıyor. (1 kilo soğan daha pahalı)
⦁ Total War: ATTILA
Steam’de 80 TL’ye satılan müthiş oyun Total War: ATTILA, %75 indirime girdi. Oyunun yeni fiyatı ise 20 TL.
⦁ SPINTIRES
25 TL gibi yine de ucuz bir fiyata sahip olan SPINTIRES oyunu yaz indirimleriyle birlikte daha da ucuzladı ve oyunun fiyatı 15 TL’ye indi.
⦁ Sleeping Dogs: Definitive Edition
Normalde 89 TL gibi nispeten yüksek bir fiyatla satışta bulunan Sleeping Dogs: Definitive Edition, %85 indirimle sadece 13,35 TL’ye satılıyor.
⦁ Crazy Machines 3
20 TL gibi yine ucuz bir fiyata sahip Crazy Machines 3, yaz indirimleri şerefine 8 TL’den satışta.
⦁ Space Engineers
Steam mağazasında 39 TL’den satılan oyun artık 19,50 TL’den satılıyor.
⦁ Devil May Cry 4 Special Edition
50 TL’den satılan oyun yaz indirimleriyle birlikte %60 oranında indirime girdi. Oyunun yeni fiyatı ise 20 TL oldu.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Hemen unutmadan söyleyelim, Steam yaz indirimlerinin bitiş tarihi 5 Temmuz. 5 Temmuz tarihine kadar elinizi çabuk tutarsanız siz de ucuz ama keyifli bu oyunlara hemen sahip olabilirsiniz.
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