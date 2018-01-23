İşte Apple'ın bisikletleri! İlk kez görüntülendi

Apple, 5 milyar dolar harcayıp dev kampüsünü inşa etmesinin ardından ilk dev etkinliğini iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'le birlikte bu merkezde gerçekleştirmişti. Bugün ise Apple'ın çalışanlarına özel 1000 bisiklet edindiği, bu bisikleti ücretsiz olarak çalışanlarına sunacağı ortaya çıktı. Modeli belli olmasa da bisikletlerin park edilebilmesi için de 2 bin nokta bulunuyor.

Her ne kadar Apple bisiklet jestini çalışanlarına yapsa da, Google'ın uzun süredir kullandığı bu sistem yüzünden başı epey ağrıyor. Gbike adı verilen bu bisikletler bir bir çalındığından, Google'ın özel bir ekip kurup bisikletlerini korumaya çalıştığı biliniyor.