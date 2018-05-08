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İşte Avengers temalı OnePlus 6 kutusu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2018 08:46 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün son yıllarda sivrilen isimlerinden biri olan OnePlus, yeni amiral gemisi modeli için geri sayıma geçmiş durumda. Artık OnePlus 6’nın raflardaki yerini almasına sayılı günler kaldı diyebiliriz.

İşte Avengers temalı OnePlus 6 kutusu

Hatırlanacağı üzere OnePlus geçtiğimiz yıl satışa sunduğu 5T modeli için, Star Wars temalı özel bir versiyon tasarlamıştı. Bu sene de aynı şeyin OnePlus 6 için yapılacağını biliyoruz. Bir süredir OnePlus 6’nın Avengers Infinity War temalı versiyonu hakkında bazı dedikodular duyuyoruz. Muhtemelen bu sürüm de telefonla eş zamanlı olarak satışa sunulacaktır. Elbette sınırlı bölgede ve sınırlı sayıda satışa sunulacağını da hatırlatmamız gerekiyor.

Peki Avengers Infinity War  temalı sürüm nasıl bir kutu tasarımına sahip olacak. Geçtiğimiz gün bu özel sürüme ait kutu tasarımı da sızdırıldı. Sızdırılan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Avengers Infinity War uzun süredir merakla beklenen bir filmdi. Muhtemelen birçok Marvel fanı da bu özel tasarım telefona sahip olmak isteyecektir. Elbette bunun için biraz acele etmeleri gerekebilir. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzere Avengers Infinity War sürümü sınırlı sayıda üretilecek. Ayrıca bu özel sürümün fiyatı da biraz daha pahalı olacak. Sızdırılan bilgilere göre normal OnePlus6 sürümü 600 dolardan satışa sunulacakken, Avengers sürümü ise 800 dolardan etiketlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 6 Avengers

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