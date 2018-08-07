İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

İçlerinde öyle marka ve modeller var ki!

Bu yılın en çok satan telefonları! Bakın hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

1 / 52 Xiaomi Redmi 5A 5.4 milyon sattı

2 / 52 LG V20 Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM

3 / 52 iPhone 7 5.6 milyon sattı

4 / 52 LG V20 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera

5 / 52 iPhone 8 Plus 8.3 milyon sattı

6 / 52 LG V20 Fiyat: 2229 TL

7 / 52 iPhone 8 12.5 milyon sattı

8 / 52 iPhone X Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük

9 / 52 iPhone X 16 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)

10 / 52 iPhone X Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM

11 / 52 Gelelim ülkemizde en çok satan telefonlara... Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

12 / 52 iPhone X Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

13 / 52 Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

14 / 52 iPhone X Fiyatı: 6199 TL

15 / 52 Samsung Galaxy Note 8 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM

16 / 52 Samsung Galaxy Note 8 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

17 / 52 Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı: 4199 TL

18 / 52 Nokia 2 Nokia 2, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.

19 / 52 Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

20 / 52 Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.

21 / 52 Huawei P10 Plus Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

22 / 52 Huawei P10 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

23 / 52 Huawei P10 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera

24 / 52 Huawei P10 Plus Fiyatı: 2599 TL

25 / 52 iPhone 7 Plus Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük

26 / 52 iPhone 7 Plus Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM

27 / 52 iPhone 7 Plus Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

28 / 52 iPhone 7 Plus Fiyatı: 3785 TL

29 / 52 2017 yılının en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Fiyat 1099 TL...

30 / 52 LG G6 Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük

31 / 52 LG G6 Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM

32 / 52 LG G6 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP

33 / 52 LG G6 Fiyatı: 2299 TL

34 / 52 HTC U11 Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

35 / 52 HTC U11 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

36 / 52 HTC U11 Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP

37 / 52 HTC U11 Fiyatı: 2699 TL

38 / 52 Sony Xperia XZ Premium Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük

39 / 52 Sony Xperia XZ Premium Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM

40 / 52 Sony Xperia XZ Premium Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP

41 / 52 Sony Xperia XZ Premium Fiyatı: 2990 TL

42 / 52 Samsung Galaxy S8 Plus Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

43 / 52 Samsung Galaxy S8 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

44 / 52 Samsung Galaxy S8 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP

45 / 52 Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı: 3499 TL

46 / 52 Nokia 8 Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

47 / 52 Nokia 8 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

48 / 52 Nokia 8 Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera

49 / 52 2018'in ilk çeyreğinde en çok hangi telefon sattı? İşte dünya genelinde kapış kapış satan o telefonlar...

50 / 52 Nokia 8 Fiyat: 2799 TL

51 / 52 Samsung Galaxy S9 Plus 5.3 milyon sattı