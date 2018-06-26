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İşte çentiksiz, uygun fiyatlı Meizu 16

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Meizu’nun önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeli Meizu 16, bu sefer de basın görselleriyle ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

İşte çentiksiz, uygun fiyatlı Meizu 16

Bilindiği üzere Meizu uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Çinli şirketin CEO’su Jack Wong da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla, Meizu 16 hakkında takipçilerini bilgilendiriyor. Bu sayede, şirketin yeni amiral gemisi modelinin çentiksiz bir tasarım çizgisine sahip olacağını ve uygun fiyatlı bir varyantıyla birlikte satışa sunulacağını öğrenmiştik. Şimdi ise Meizu 16’nın basın görselleri ortaya çıktı.

Meizu, yeni amiral gemisi modelinde alışılmışın dışına çıkarak çentiksiz bir tasarıma yönelmiş durumda. Malum, son dönemde Android tabanlı akıllı telefon üreticilerinin büyük bir bölümü, üst segment modellerinde çentikli tasarım çizgisini tercih ediyor.

Meizu ise, çentik yerine alt ve üst kısımda ince bir çerçeve bırakmayı tercih etmiş. Bu tasarım çizgisi kısmen LG’nin Full Vision teknolojisine benzese de alt ve üst çerçevelerin daha ince olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan sızdırılan basın görseline bakacak olursak, Meizu 16’nın oldukça yüksek bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söylemek de mümkün. Ayrıca parmak izi okuyucusu da telefonun arkasına yerleştirilmiş.

Bu arada şunu da dip not olarak belirtelim. Meizu bu modelini SD 845 ve SD 710 yonga setleriyle donatarak iki farklı varyasyon halinde satışa sunacak.

Üst segmente hitap eden SD 845’li modelin 617 dolarlık etikete sahip olacağı iddia edilmişti. Orta segmente hitap eden modelin ise 400 ile 500 dolar arsında bir fiyattan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu akıllı telefon

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