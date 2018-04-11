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İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Telefonunuz hangi oranda radyasyon yayıyor? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız haberimizi dikkatlice okuyunuz.

Alman mühendisler, en çok radyasyon yayan telefonu açıkladı. İşte o telefonlar...

Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? İşte model model radyasyon değerleri...

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Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0,60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...
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En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.
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İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei’nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor.
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Nokia Lumia 630: 1.51 Watt
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Huawei P9 Plus: 1.48 Watt
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Huawei GX8: 1.44 Watt
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Huawei P9: 1.43 Watt
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Huawei Nova Plus: 1.41 Watt
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OnePlus 5: 1.39 Watt
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Huawei P9 Lite: 1.38 Watt
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iPhone 7: 1.38 Watt
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Sony Xperia Z1 Compact: 1.36 Watt
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iPhone 8: 1.32 Watt
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ZTE Axon 7 Mini: 1.29 Watt
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BlackBerry DTEK60: 1.28 Watt
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iPhone 7 Plus: 1.24 Watt
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Google Pixel: 0.33 Watt
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Samsung Galaxy S8: 0.32 Watt
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Nokia Lumia 535: 0.32 Watt
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ZTE Blade A610: 0.31 Watt
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Motorola Moto Z: 0.30 Watt
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Motorola Moto G5 Plus: 0.30 Watt
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Samsung Galaxy A5 (2016): 0.29 Watt
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LG Q6: 0.28 Watt
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ZTE Blade A910: 0.27 Watt
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Anahtar Kelimeler:
radyasyon akıllı telefon teknoloji

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