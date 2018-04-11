İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

Alman mühendisler, en çok radyasyon yayan telefonu açıkladı. İşte o telefonlar...

Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? İşte model model radyasyon değerleri...

1 / 25 Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0,60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

2 / 25 En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.

3 / 25 İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei’nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor.

4 / 25 Nokia Lumia 630: 1.51 Watt

5 / 25 Huawei P9 Plus: 1.48 Watt

6 / 25 Huawei GX8: 1.44 Watt

7 / 25 Huawei P9: 1.43 Watt

8 / 25 Huawei Nova Plus: 1.41 Watt

9 / 25 OnePlus 5: 1.39 Watt

10 / 25 Huawei P9 Lite: 1.38 Watt

11 / 25 iPhone 7: 1.38 Watt

12 / 25 Sony Xperia Z1 Compact: 1.36 Watt

13 / 25 iPhone 8: 1.32 Watt

14 / 25 ZTE Axon 7 Mini: 1.29 Watt

15 / 25 BlackBerry DTEK60: 1.28 Watt

16 / 25 iPhone 7 Plus: 1.24 Watt

17 / 25 Google Pixel: 0.33 Watt

18 / 25 Samsung Galaxy S8: 0.32 Watt

19 / 25 Nokia Lumia 535: 0.32 Watt

20 / 25 ZTE Blade A610: 0.31 Watt

21 / 25 Motorola Moto Z: 0.30 Watt

22 / 25 Motorola Moto G5 Plus: 0.30 Watt

23 / 25 Samsung Galaxy A5 (2016): 0.29 Watt

24 / 25 LG Q6: 0.28 Watt