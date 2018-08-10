İşte Google Pixel 3 XL’ın kutu içeriği!

Android 9.0 Pie Google’ın gündemini yeterince meşgul etse de projeler dur durak dinlemiyor. ABD’li şirketin 2018 son çeyreğinde duyuracağı Pixel 3 ailesinin XL üyesi, pek çok sızıntının ardından bu kez de kutu içeriğiyle karşımızda.

Sızıntı videoda telefon da gözüküyor. Tipik kullanım kılavuzları ve birkaç gerekli kağıdın ardından, sim kart çekmecesi iğnesi çıkıyor. Ayrıca bu seride çok alışık olmadığımız şekilde bir kablolu kulaklığa kutuda yer verilmiş.

Bunun hemen altında ise asıl olay başlıyor. Güç adaptörü, Type-C – Type-C kablosu, Type-C’den 3.5 mm kulaklık jakı dönüştürücü (kutudan çıkan Type-C girişli) ve Type-C’den Type-A’e (normal USB) dönüştürücü kutudan çıkan unsurlardan.

Öte yandan telefonu çalışır halde göremedik. Yine de oldukça detaylı ve bilgi verici bir video olduğunu söyleyebiliriz. İkilinin ekim ayında duyurulması bekleniyor.

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