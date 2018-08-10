HABER

İşte Google Pixel 3 XL’ın kutu içeriği!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2018 08:27 | Son Güncelleme

Google’ın son çeyrek için hazırladığı Google Pixel 3 XL’dan haberler gelmeye devam ediyor.

İşte Google Pixel 3 XL’ın kutu içeriği!

Android 9.0 Pie Google’ın gündemini yeterince meşgul etse de projeler dur durak dinlemiyor. ABD’li şirketin 2018 son çeyreğinde duyuracağı Pixel 3 ailesinin XL üyesi, pek çok sızıntının ardından bu kez de kutu içeriğiyle karşımızda.

Sızıntı videoda telefon da gözüküyor. Tipik kullanım kılavuzları ve birkaç gerekli kağıdın ardından, sim kart çekmecesi iğnesi çıkıyor. Ayrıca bu seride çok alışık olmadığımız şekilde bir kablolu kulaklığa kutuda yer verilmiş.

2-3

Bunun hemen altında ise asıl olay başlıyor. Güç adaptörü, Type-C – Type-C kablosu, Type-C’den 3.5 mm kulaklık jakı dönüştürücü (kutudan çıkan Type-C girişli) ve Type-C’den Type-A’e (normal USB) dönüştürücü kutudan çıkan unsurlardan.

Öte yandan telefonu çalışır halde göremedik. Yine de oldukça detaylı ve bilgi verici bir video olduğunu söyleyebiliriz. İkilinin ekim ayında duyurulması bekleniyor.

PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı!

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Huawei Mate 20 Pro dev bir pille gelecek!Huawei Mate 20 Pro dev bir pille gelecek!
Messenger, AR olayına kafayı takmış durumdaMessenger, AR olayına kafayı takmış durumda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Pixel 3 XL Google

En Çok Okunan Haberler

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 ay ücretsiz Apple Music

6 ay ücretsiz Apple Music

HTC’de kan kaybı devam ediyor

HTC’de kan kaybı devam ediyor

Wear OS’taki hata Android Pie ile çözüldü

Wear OS’taki hata Android Pie ile çözüldü

Oppo R15 Neo’nun teknik özellikleri belli oldu

Oppo R15 Neo’nun teknik özellikleri belli oldu

Modaya Galaxy S10 da uyacak

Modaya Galaxy S10 da uyacak

Skype’ın yeni özelliği ABD’de kullanıma açıldı

Skype’ın yeni özelliği ABD’de kullanıma açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.