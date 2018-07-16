İşte karşınızda uçan araba BlackFly!

Popüler firmalar uçan taksiden tutun uçan arabalara kadar birçok proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ancak biliyorsunuz bu konuda henüz somut bir şeyler görebilmiş değiliz. Yakın zamanda da bu firmalardan görebileceğimizi düşünmüyorum. İşte bu noktada gelen Opener firmasının yeni gözdesi BlackFly, süreci bir adım ileriye taşıyor ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

BlackFly adıyla tanıtılan hava aracı, Opener isimli Kanada merkezli firma tarafından geliştirilmiş durumda. Tam 9 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkan araç, VTOL yapısında. Yani dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen hava aracı, gücünü toplam sekiz adet elektrikli pervane motorundan alıyor. Her ne kadar ilk bakışta kaba görünse de aslında mantıklı bir dizayna sahip olduğunu görebiliyoruz her açıdan.

Testlerinde 20 bin kilometre kadar yol alan araç, Amerika sınırları içerisinde özel bir izin alınmadan kullanılabiliyor. Kısacası dronlarda almanız gereken izne gerek duymadan kullanılabiliyor. Tabii ki şimdilik. Sadece bir kişilik kapasitesi bulunan BlackFly, pilleri tam dolu olduğunda 40 km yol yapabiliyor. Maksimum 100 km/s hıza çıkabilen hava aracı, şimdiden kendisine birçok alıcı bulmuş durumda.