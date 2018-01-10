İşte Lenovo'nun akıllı ekranı

Bu elbette Lenovo'nun Amazon'la çalışmayı bıraktığı anlamına gelmiyor - firma birden çok ortakla çalışıyor. Smart Display, uyandığınızda takviminize bir göz atmanızı, yemek pişirirken tarif videosunu YouTube üzerinden izlemenizi sağlıyor. Cihaz, Philips Hue gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmenize de olanak tanıyor. Elbette Smart Display ile müzik dinlemeniz de mümkün. Google'ın müzik hizmeti Play Music'i kullanarak veya YouTube Red üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz.
Smart Display 8 inç 1.280x800 ve 10,1 inç 1.920x1.200 olmak üzere iki farklı boyut ve çözünürlükle geliyor. 5 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olan cihaz, üzerinde Qualcomm'un Snapdragon 624 yonga setini taşıyor. Smart Display bu donanımıyla Google Duo üzerinden videolu arama yapmanıza da izin veriyor.
Cihazın 8 inç'lik Soft Gray modeli 199,99 dolara satışa sunulacak. 10,1 inç'lik Bamboo modelinin fiyatı ise 249,99 dolar olacak. Her iki model de Temmuz'da piyasaya sürülecek.
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum