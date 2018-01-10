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İşte Lenovo'nun akıllı ekranı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 10.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

Lenovo geçen sene Amazon'la birlikte geliştirdiği Echo stili Smart Assitant'ı tanıtmıştı. Firma şimdi ise Echo Show'u andıran, ancak bu kez Google Assistant ile çalışan Smart Display'i tanıttı.

İşte Lenovo'nun akıllı ekranı

Bu elbette Lenovo'nun Amazon'la çalışmayı bıraktığı anlamına gelmiyor - firma birden çok ortakla çalışıyor. Smart Display, uyandığınızda takviminize bir göz atmanızı, yemek pişirirken tarif videosunu YouTube üzerinden izlemenizi sağlıyor. Cihaz, Philips Hue gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmenize de olanak tanıyor. Elbette Smart Display ile müzik dinlemeniz de mümkün. Google'ın müzik hizmeti Play Music'i kullanarak veya YouTube Red üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz.

Smart Display 8 inç 1.280x800 ve 10,1 inç 1.920x1.200 olmak üzere iki farklı boyut ve çözünürlükle geliyor. 5 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olan cihaz, üzerinde Qualcomm'un Snapdragon 624 yonga setini taşıyor. Smart Display bu donanımıyla Google Duo üzerinden videolu arama yapmanıza da izin veriyor.

Cihazın 8 inç'lik Soft Gray modeli 199,99 dolara satışa sunulacak. 10,1 inç'lik Bamboo modelinin fiyatı ise 249,99 dolar olacak. Her iki model de Temmuz'da piyasaya sürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Lenovo Smart Assitant

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