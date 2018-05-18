HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İşte OnePlus 6 özellikleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Amiral gemisi katili unvanını hayatımıza kazandıran OnePlus firması, bugün merakla beklenen OnePlus 6 modelini tanıttı. OnePlus 6 özellikleri ile Android severlere üst düzey bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Peki, OnePlus 6 özellikleri neler?

İşte OnePlus 6 özellikleri!

OnePlus 6 modelinde 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2280 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Son dönemin modasına uyan OnePlus, yeni modelinde çentikli bir tasarıma yer veriyor. Telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 83.81 olarak belirlendi. Ekranın çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim.

Telefonun donanım bölümünde ise Qualcomm’un üst düzey yonga seti Snapdragon 845 yer alıyor. Kryo 385’in oluşturduğu sekiz çekirdekli bu işlemci 2.8 GHz hızında çalışıyor. Grafik biriminde ise Adreno 630 yer alıyor. OnePlus 6’nın RAM bölümünde iste 8 GB RAM bulunuyor.

Android için oldukça fazla olan bu RAM miktarı, daha akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. 256 GB dahili depolama birimi ile gelen OnePlus 6 kamera konusunda oldukça iddialı.

OnePlus 6 kamera özellikleri

OnePlus 6’de 16 Megapiksel + 20 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor. Bu kameralar f/1.7 diyafram değerine sahip. 1.22 μm piksel büyüklüğü ile oldukça net fotoğraflar çekebilen OnePlus 6’de, 16 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. Telefonun 4K/60 FPS hızında videolar çekebildiğini belirtelim.

Kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan OnePlus 6, 629 dolar fiyat etiketine sahip. Fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çeken OnePlus 6, Android tutkunlarını cezbecek gibi görünüyor.

155.7 x 75.4 x 7.75 mm boyutlarındaki OnePlus 6 sadece 177 gram ağırlığında. Telefonun arka yüzeyi iPhone X, iPhone 8 ve Xperia modellerindeki gibi cam kaplı. Telefonun kasasında ise metal malzeme kullanılmış.
156.
Oldukça Premium bir görünüme sahip olan OnePlus 6, serinin en iyi telefonu olmaya aday. Rakipleri Galaxy S9 ve Huawei P20 Pro’ya göre fiyatının uygun olması, OnePlus 6’yı bir adım öne çıkaracaktır. Bakalım OnePlus 6 beklenen ilgi ile karşılaşacak mı?

LG G6 ThinQ ortaya çıktı

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Galaxy S9 satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattıGalaxy S9 satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı
PS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyorPS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OnePlus akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

İlginizi Çekebilir

Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede

Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Volvo CEO’su Hakan Samuelsson: Gelecek elektrikte

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson: Gelecek elektrikte

Hitman Sniper Android’de ücretsiz!

Hitman Sniper Android’de ücretsiz!

Çinliler Afrika’ya göz dikti

Çinliler Afrika’ya göz dikti

Metro Exodus çıkış tarihi 2019’a kaydırıldı

Metro Exodus çıkış tarihi 2019’a kaydırıldı

Galaxy S9 satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı

Galaxy S9 satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı

PS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyor

PS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.