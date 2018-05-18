İşte OnePlus 6 özellikleri!

OnePlus 6 modelinde 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2280 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Son dönemin modasına uyan OnePlus, yeni modelinde çentikli bir tasarıma yer veriyor. Telefonun ekran/gövde oranı ise yüzde 83.81 olarak belirlendi. Ekranın çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim.

Telefonun donanım bölümünde ise Qualcomm’un üst düzey yonga seti Snapdragon 845 yer alıyor. Kryo 385’in oluşturduğu sekiz çekirdekli bu işlemci 2.8 GHz hızında çalışıyor. Grafik biriminde ise Adreno 630 yer alıyor. OnePlus 6’nın RAM bölümünde iste 8 GB RAM bulunuyor.

Android için oldukça fazla olan bu RAM miktarı, daha akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. 256 GB dahili depolama birimi ile gelen OnePlus 6 kamera konusunda oldukça iddialı.

OnePlus 6 kamera özellikleri



OnePlus 6’de 16 Megapiksel + 20 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor. Bu kameralar f/1.7 diyafram değerine sahip. 1.22 μm piksel büyüklüğü ile oldukça net fotoğraflar çekebilen OnePlus 6’de, 16 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. Telefonun 4K/60 FPS hızında videolar çekebildiğini belirtelim.