İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı

YouTube son dönemde Türkiye dahil tüm dünyada en popüler iletişim aracı olmasının yanı sıra kazandırdığı paralarla da adından söz ettiriyor. 5 yaşındaki Elif ise Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı oldu. 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Elif'in izlenme rakamları ise inanılmaz. Prenses Elif adlı kanal tam 2.46 milyar kez izlendi.
YouTube son dönemde Türkiye dahil tüm dünyada en popüler iletişim aracı olmasının yanı sıra kazandırdığı paralarla da adından söz ettiriyor.
KANALIN TAKİPÇİSİ 1.5 MİLYONU GEÇTİ
2016 yılında kurduğu YouTube kanalının takipçisi 1.5 milyonu geçti. İzlenme sayısı ise inanılmaz, tam 2 milyar 433 milyon 820 bin.
Türkiye'nin en çok tanınan YouTuber'ı Enes Batur'un takipçi sayısına ulaşamasa da izlenme rakamlarında neredeyse aynı. Hatta son dönemin en popüler sosyal medya karakterlerinden Danla Bilic, izlenme sayısında Prenses Elif'in yanına bile yaklaşamıyor.
Resmi bir kazanç bilgisi edinilmese de 5 yaşındaki Elifin aylık kazancının binlerce doları bulduğu tahmin ediliyor.
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