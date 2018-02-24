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İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Youtube dünyasında Enes Batur, Danla Bilic gibi isimlerin çektiği videolar milyonlarca kez izleniyor. Ancak onların arasında 5 yaşındaki bir isim dikkat çekiyor. Prenses Elif isimli Youtube kanalı şimdiye kadar tam 2.46 milyar kez izlendi.

İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı

YouTube son dönemde Türkiye dahil tüm dünyada en popüler iletişim aracı olmasının yanı sıra kazandırdığı paralarla da adından söz ettiriyor. 5 yaşındaki Elif ise Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı oldu. 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Elif'in izlenme rakamları ise inanılmaz. Prenses Elif adlı kanal tam 2.46 milyar kez izlendi.

YouTube son dönemde Türkiye dahil tüm dünyada en popüler iletişim aracı olmasının yanı sıra kazandırdığı paralarla da adından söz ettiriyor.

KANALIN TAKİPÇİSİ 1.5 MİLYONU GEÇTİ

2016 yılında kurduğu YouTube kanalının takipçisi 1.5 milyonu geçti. İzlenme sayısı ise inanılmaz, tam 2 milyar 433 milyon 820 bin.

elliff-prenssesss

Türkiye'nin en çok tanınan YouTuber'ı Enes Batur'un takipçi sayısına ulaşamasa da izlenme rakamlarında neredeyse aynı. Hatta son dönemin en popüler sosyal medya karakterlerinden Danla Bilic, izlenme sayısında Prenses Elif'in yanına bile yaklaşamıyor.

Resmi bir kazanç bilgisi edinilmese de 5 yaşındaki Elifin aylık kazancının binlerce doları bulduğu tahmin ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2,5 milyar defa bu videonun neyini izlemişler.Zeka seviyesi testinde muhtemel sonuç aptalların oranı akıllıların oranından çok fazladır.Bu durumda bir nevi test.Eline bir kamera alıp,saçma sapan muhabbet eden birinin kamera çekiminden başka bir anlam ifade etmiyor
dostum çocuk oyun oynuyor birşeyler üretiyor. aileler izleyerek örnek alıyor. kendileri tatbik ediyorlar.sen anlamazsın.
aileler çocuklarını susturmak,oyalamak için eline tablet yada telefon verip çocukların izleyerek resmen hipnotize olmuş gibi izledikleri videoları açıyorlar..you tubeda iki küçük çocuğun renkli balonlar ile sayı saymayı öprendikleri iki dakikalık bir saçma video bile milyonlarca izleniyor..maksat çocukların ilgisini video ya çekmek ..saçma sarkılar,renkli elbiseler,hoplayıp zıplamalar falan da eklendiği zaman al sana bu video... izleyici kitlesi 0-5 yaş arası olan bir video dan mantıklı-aklı başında paylaşım beklemeyin...maksat çocukları evde,arabada,misafirlikte zararsız!!!hale getirmek...
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