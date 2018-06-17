İşte Türkiye’nin en pahalı anahtar kelimeleri!

Dünyanın lider dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye’nin en pahalı arama kelimelerini belirledi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı ve büyümenin lokomotifi olarak görülen otomotiv, telekom, emlak ve bankacılık sektörlerindeki arama alışkanlıklarını mercek altına alan SEMrush, bu alanlarda en fazla talep gören ve markalar için yatırım anlamına gelen anahtar kelimeleri raporladı. Rapora göre Türk tüketici en çok otomotivde “kiralık araç”, emlakta “satılık fırsatlar”, bankacılıkta “hızlı kredi” ve telekom sektöründe “akıllı telefon” araması yapıyor.
SEMrush Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye’de arama motoru bazlı pazarlama harcamasının 800 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Zeidan, “Nüfusun yüzde 66’sını oluşturan 54 milyonu aşan internet kullanıcı sayısı ile Türkiye dijital pazarlama alanında dünya sahnesinde dikkat çekiyor” dedi.
İşte SEMrush’un Türkiye özelinde yaptığı analize göre en pahalı arama anahtar kelimeler:
OTOMOTİV
Araba fiyat listesi
Filo kiralama
İzmir araç kiralama
Antalya araç kiralama
Uygun araç kiralama
Aylık araç kiralama
Filo araç satışı
Araçlar için online açık arttırma
Filo araç satış ihalesi
VIP araç kiralama
Filo araç alımı
Online araç ihalesi
Yeni araba modelleri
GAYRİMENKUL
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Kiralık depo fiyatları
Satılık ofis
Kiralık depo
Satış ilanı
Ankara satılık dükkan
İstanbul satılık daire
Emlak konut
Satılık bahçeler
İstanbul satılık ev
İzmir satılık daire
Günlük kiralık evler
Kiralık villa
Kiralık aile evi
Kiralık tatil villası
Ev kredisi
BANKACILIK
Banka kredi kartı başvurusu
Kredi kartı başvuru formu
İnternetten banka hesabı açma
Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu
Anında kredi kartı veren bankalar
Online kredi kartı başvurusu
Banka hesabı
Acil kredi başvurusu
En kolay kredi kartı
Hızlı kredi kartı başvurusu
En kolay kredi kartı veren banka
Hızlı kredi başvurusu
Öğrenci kredi kartı başvurusu
Banka kredisi başvurusu
Finansman kredisi başvurusu
İnternetten kredi
TELEKOM
Bulut sürücüsü
Bulut dosya depolama
Cep telefonu mağazaları
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