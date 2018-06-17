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İşte Türkiye’nin en pahalı anahtar kelimeleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye’nin önde gelen 4 ana sektörünü mercek altına aldı ve arama motorlarında üst sıralarda çıkmak için en fazla talep gören anahtar kelimeleri belirledi. Buna göre Türk tüketici, hızlı kredi çekip gayrimenkul fırsatlarına bakıyor, kiralık araç ve akıllı telefon modellerini araştırıyor.

İşte Türkiye’nin en pahalı anahtar kelimeleri!

Dünyanın lider dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye’nin en pahalı arama kelimelerini belirledi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı ve büyümenin lokomotifi olarak görülen otomotiv, telekom, emlak ve bankacılık sektörlerindeki arama alışkanlıklarını mercek altına alan SEMrush, bu alanlarda en fazla talep gören ve markalar için yatırım anlamına gelen anahtar kelimeleri raporladı. Rapora göre Türk tüketici en çok otomotivde “kiralık araç”, emlakta “satılık fırsatlar”, bankacılıkta “hızlı kredi” ve telekom sektöründe “akıllı telefon” araması yapıyor.

SEMrush Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye’de arama motoru bazlı pazarlama harcamasının 800 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Zeidan, “Nüfusun yüzde 66’sını oluşturan 54 milyonu aşan internet kullanıcı sayısı ile Türkiye dijital pazarlama alanında dünya sahnesinde dikkat çekiyor” dedi.

İşte SEMrush’un Türkiye özelinde yaptığı analize göre en pahalı arama anahtar kelimeler:

OTOMOTİV

Araba fiyat listesi
Filo kiralama
İzmir araç kiralama
Antalya araç kiralama
Uygun araç kiralama
Aylık araç kiralama
Filo araç satışı
Araçlar için online açık arttırma
Filo araç satış ihalesi
VIP araç kiralama
Filo araç alımı
Online araç ihalesi
Yeni araba modelleri

GAYRİMENKUL

Kiralık ofis
Konut projeleri
İstanbul'da satılık
Kiralık depo fiyatları
Satılık ofis
Kiralık depo
Satış ilanı
Ankara satılık dükkan
İstanbul satılık daire
Emlak konut
Satılık bahçeler
İstanbul satılık ev
İzmir satılık daire
Günlük kiralık evler
Kiralık villa
Kiralık aile evi
Kiralık tatil villası
Ev kredisi

BANKACILIK

Banka kredi kartı başvurusu
Kredi kartı başvuru formu
İnternetten banka hesabı açma
Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu
Anında kredi kartı veren bankalar
Online kredi kartı başvurusu
Banka hesabı
Acil kredi başvurusu
En kolay kredi kartı
Hızlı kredi kartı başvurusu
En kolay kredi kartı veren banka
Hızlı kredi başvurusu
Öğrenci kredi kartı başvurusu
Banka kredisi başvurusu
Finansman kredisi başvurusu
İnternetten kredi

TELEKOM

Bulut sürücüsü
Bulut dosya depolama
Cep telefonu mağazaları
En ucuz bulut depolama
Ücretsiz bulut depolama
En iyi cep telefonu paketi
Ücretsiz bulut hizmetleri
Android cep telefonu
Akıllı telefon
Mobil fırsatlar
Telefon model fiyatları
Akıllı telefon markaları
Online mobil alışveriş
Satılık cep telefonları
Akıllı telefonlar ve fiyatlar
En ucuz android telefon

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Anahtar Kelimeler:
SEMrush Google internet

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