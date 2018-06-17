İşte Türkiye’nin en pahalı anahtar kelimeleri!

Dünyanın lider dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye’nin en pahalı arama kelimelerini belirledi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı ve büyümenin lokomotifi olarak görülen otomotiv, telekom, emlak ve bankacılık sektörlerindeki arama alışkanlıklarını mercek altına alan SEMrush, bu alanlarda en fazla talep gören ve markalar için yatırım anlamına gelen anahtar kelimeleri raporladı. Rapora göre Türk tüketici en çok otomotivde “kiralık araç”, emlakta “satılık fırsatlar”, bankacılıkta “hızlı kredi” ve telekom sektöründe “akıllı telefon” araması yapıyor.

SEMrush Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye’de arama motoru bazlı pazarlama harcamasının 800 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Zeidan, “Nüfusun yüzde 66’sını oluşturan 54 milyonu aşan internet kullanıcı sayısı ile Türkiye dijital pazarlama alanında dünya sahnesinde dikkat çekiyor” dedi.

İşte SEMrush’un Türkiye özelinde yaptığı analize göre en pahalı arama anahtar kelimeler:

OTOMOTİV



Araba fiyat listesi

Filo kiralama

İzmir araç kiralama

Antalya araç kiralama

Uygun araç kiralama

Aylık araç kiralama

Filo araç satışı

Araçlar için online açık arttırma

Filo araç satış ihalesi

VIP araç kiralama

Filo araç alımı

Online araç ihalesi

Yeni araba modelleri