İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

WhatsApp mesajlarını diğer kişilere veya gruplara iletme işlevi bir süredir sunuluyor ancak test sürümü, bu tür mesajları etiketliyor. Android'deki 2.18.179 beta sürümü, iletilen mesajları yukarıdaki gibi gösteriyor. Küçük bir değişiklik olsa da bu sayede mesajın nereden geldiğini daha kolay anlayabilirsiniz.
Elbette mesajı paylaşan kişi, onu kopyalayıp yapıştırırsa, "İletildi" etiketi gösterilmiyor. İletildi mesajını kapatmaya yönelik bir ayar sunulmadığından, bu yeniliği atlamanın tek yolu bu gibi görünüyor.
İşlevin final sürüme ulaşmasının bir garantisi bulunmadığını belirtelim.
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