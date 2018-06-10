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İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

WhatsApp'ın beta sürümü, geçtiğimiz seneler içinde birçok yeni işlevin test alanı oldu. Okundu onaylarını devre dışı bırakma, YouTube videolarını bir kutucuk içerisinde oynatma, bunlardan sadece bazılarıydı. Şimdi ise firma, bir başka küçük yeniliği test ediyor.

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

WhatsApp mesajlarını diğer kişilere veya gruplara iletme işlevi bir süredir sunuluyor ancak test sürümü, bu tür mesajları etiketliyor. Android'deki 2.18.179 beta sürümü, iletilen mesajları yukarıdaki gibi gösteriyor. Küçük bir değişiklik olsa da bu sayede mesajın nereden geldiğini daha kolay anlayabilirsiniz.

WHATSAPP'TA SON GÜNCELLEME

Elbette mesajı paylaşan kişi, onu kopyalayıp yapıştırırsa, "İletildi" etiketi gösterilmiyor. İletildi mesajını kapatmaya yönelik bir ayar sunulmadığından, bu yeniliği atlamanın tek yolu bu gibi görünüyor.

WHATSAPP yenilik

İşlevin final sürüme ulaşmasının bir garantisi bulunmadığını belirtelim.

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