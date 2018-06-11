İşte Xiaomi Mi Band 3‘ün fiyatı!

Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ve Xiaomi Mi 8 SE ile birlikte tanıtıldığı için bu saydığımız akıllı telefonların biraz gölgesinde kaldı. Ancak önceki nesil Mi Band 2 modeliyle aralarında hayli fark olan yeni Mi Band 3’ün meraklıları da yok değil. Bu haber de ülkemizdeki meraklılarını sevindirecek cinsten zira Xiaomi’nin yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 3 artık Türkiye’de.
Hepsiburada’da faaliyet gösteren üç satıcının satışa sunduğu Mi Band 3 önceki Mi Band modellerine nazaran çok hızlı bir şekilde Türkiye’ye geldi. Cihaz neredeyse Uzakdoğu pazarıyla aynı anda ülkemizde satışa çıktı. Gelelim Xiaomi Mi Band 3’ün fiyatına. Önceden belirtelim; fiyatlar Mi 8 modellerinde olduğu gibi biraz fazla.
Mi Band 3 Hepsiburada’da şu an 239 TL’den satışta bulunuyor. Çin satışı 26 dolar olan Mi Band 3 ülkemizde kat kat daha fazla bir fiyat ile satılıyor. Satıcılar, ürünlerin gönderimi için 13 Haziran tarihini işaret ederken, cihazın stoklarının ne kadar olduğu henüz bilinmiyor.
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