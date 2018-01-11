İTÜ çekirdek girişimi Scoutium 1 milyon dolar yatırım aldı

İTÜ Çekirdek’in geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği Big Bang Startup Challenge’da aldığı yatırım ve ödül miktarıyla ilk 3’e giren Scoutium, İstanbul Startup üyelerinden Hande Enes ve Ali Keçecioğlu’ndan 1 milyon dolar yatırım alarak yeni yatırım turunu tamamladı.

Efe Aydın, Emre Ün ve Safa Yerliyurt tarafından kurulan Scoutium, futbolun en önemli problemlerinden birini, yani “keşfedilmeyi bekleyen futbolcular ve yeterli bilgiye erişemeden transfer yapan kulüpler” problemini, milyonlarca futbolseveri sürece dâhil ederek çözmeyi amaçlıyor. Scoutium, futbolseverlerden profesyonellerin belirlediği formatlarda aldığı futbolcu değerlendirmelerini gelişmiş algoritmalar ile süzgeçten geçirip, kulüplerin hizmetine sunuyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcılar arasında isabetli değerlendirmeler yapanları ve futbol gözlemciliğine yatkın olanları da tespit ediyor ve yapılan mülakatlarda uygun bulunan kullanıcılar ‘Scoutium Gözlemcisi’ olarak tescillenerek canlı maç izleme görevlerini yerine getirip, sistemden gelir elde edebiliyor. Dahası Scoutium Gözlemcileri kulüpler tarafından keşfedilerek futbol tutkusunu profesyonel mesleğe dönüştürebiliyor.

İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek bünyesinde çalışmalarını sürdüren Scoutium, şuan 25 spor kulübüyle çalışırken, platform içerisinde 1000’i aşkın aktif kullanıcı bulunuyor.