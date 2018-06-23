İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

Turkcell, bu yeni veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü haline gelirken, Türkiye’nin bölgede veri merkezleri alanında global üs olma hedefini de sağlamlaştırıyor. Yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla bu alanda tamamlanmış en önemli yatırımlar arasına giren Turkcell İzmir Veri Merkezi, 2400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğiyle de dikkat çekiyor. Yapısal olarak deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen, zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı Turkcell İzmir Veri Merkezi’nde Türkiye’nin verileri güvenle saklanacak. Önümüzdeki yıl Ankara’da ve sonrasında Çorlu’da açılması planlanan veri merkezleri ile birlikte Turkcell’in yeni nesil veri merkezleri için yatırım yaptığı il sayısı 4’e yükselmiş olacak.

En büyüğü Ankara 2019’da, Çorlu ise 2020’de geliyor



Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü’nde yer alan 7500 metrekare beyaz alanın (satılabilen, kullanılabilen sistem odası) yanı sıra Gebze’de 10 bin metrekare beyaz alanla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda. İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2400 metrekare daha ekleniyor. 2019’da Ankara’da açılması planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6000 metrekare beyaz alan daha açılmış olacak. Turkcell’in böylece beyaz alan kapasitesi toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara ise toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor. Çorlu ise Turkcell’in veri merkeziyle ekonomisini ve istihdamını canlandırmayı hedeflediği lokasyonlardan bir diğeri…