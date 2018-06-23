İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

Turkcell, bu yeni veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü haline gelirken, Türkiye’nin bölgede veri merkezleri alanında global üs olma hedefini de sağlamlaştırıyor. Yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla bu alanda tamamlanmış en önemli yatırımlar arasına giren Turkcell İzmir Veri Merkezi, 2400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğiyle de dikkat çekiyor. Yapısal olarak deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen, zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı Turkcell İzmir Veri Merkezi’nde Türkiye’nin verileri güvenle saklanacak. Önümüzdeki yıl Ankara’da ve sonrasında Çorlu’da açılması planlanan veri merkezleri ile birlikte Turkcell’in yeni nesil veri merkezleri için yatırım yaptığı il sayısı 4’e yükselmiş olacak.
En büyüğü Ankara 2019’da, Çorlu ise 2020’de geliyor
Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü’nde yer alan 7500 metrekare beyaz alanın (satılabilen, kullanılabilen sistem odası) yanı sıra Gebze’de 10 bin metrekare beyaz alanla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda. İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2400 metrekare daha ekleniyor. 2019’da Ankara’da açılması planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6000 metrekare beyaz alan daha açılmış olacak. Turkcell’in böylece beyaz alan kapasitesi toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara ise toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor. Çorlu ise Turkcell’in veri merkeziyle ekonomisini ve istihdamını canlandırmayı hedeflediği lokasyonlardan bir diğeri…
Veri merkezi yatırımları; fiber altyapı uygunluğu, tedarikçilerin destek ekiplerine yakınlık, kurumsal müşteriler ve sanayi açısından ulaşılabilirlik parametreleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Bölgesel kalkınmaya destek vermek için bu kriterlere uygun 5 farklı ilde Turkcell’in yatırımları gerçekleştiriliyor. Ülkemizin verisinin ülkemizde kalması, uluslararası içerik sağlayıcıların doğu-batı arasındaki trafiğinin ülkemizden geçmesi ve bu firmaların Türkiye’yi kullanması açısından veri merkezleri çok önemli bir konumda yer alıyor.
RAKAMLARLA TURKCELL’İN İZMİR VERİ MERKEZİ
-14.500 m2 toplam alan
-2400 m2 beyaz alan
-900 kabinet
-15.000 metre fiber optik kablo
-300 kamera
-7000 sensör
-2500 ton demir
-13.000 m3 C40 beton
-87 adet yerli üretim deprem izolatörü
-9 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışabilirlik.
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