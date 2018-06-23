HABER

İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı vizyonu doğrultusunda 2016’da Gebze’deki veri merkezini hizmete açan Turkcell, bu yatırımlarına şimdi de İzmir yeni Turkcell veri merkezi ile devam ediyor.

İzmir’de dünya standartlarında veri merkezi açıldı

Turkcell, bu yeni veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü haline gelirken, Türkiye’nin bölgede veri merkezleri alanında global üs olma hedefini de sağlamlaştırıyor. Yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasıyla bu alanda tamamlanmış en önemli yatırımlar arasına giren Turkcell İzmir Veri Merkezi, 2400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğiyle de dikkat çekiyor. Yapısal olarak deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen, zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı Turkcell İzmir Veri Merkezi’nde Türkiye’nin verileri güvenle saklanacak. Önümüzdeki yıl Ankara’da ve sonrasında Çorlu’da açılması planlanan veri merkezleri ile birlikte Turkcell’in yeni nesil veri merkezleri için yatırım yaptığı il sayısı 4’e yükselmiş olacak.

En büyüğü Ankara 2019’da, Çorlu ise 2020’de geliyor

Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü’nde yer alan 7500 metrekare beyaz alanın (satılabilen, kullanılabilen sistem odası) yanı sıra Gebze’de 10 bin metrekare beyaz alanla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda. İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2400 metrekare daha ekleniyor. 2019’da Ankara’da açılması planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6000 metrekare beyaz alan daha açılmış olacak. Turkcell’in böylece beyaz alan kapasitesi toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara ise toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor. Çorlu ise Turkcell’in veri merkeziyle ekonomisini ve istihdamını canlandırmayı hedeflediği lokasyonlardan bir diğeri…

Veri merkezi yatırımları; fiber altyapı uygunluğu, tedarikçilerin destek ekiplerine yakınlık, kurumsal müşteriler ve sanayi açısından ulaşılabilirlik parametreleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Bölgesel kalkınmaya destek vermek için bu kriterlere uygun 5 farklı ilde Turkcell’in yatırımları gerçekleştiriliyor. Ülkemizin verisinin ülkemizde kalması, uluslararası içerik sağlayıcıların doğu-batı arasındaki trafiğinin ülkemizden geçmesi ve bu firmaların Türkiye’yi kullanması açısından veri merkezleri çok önemli bir konumda yer alıyor.

RAKAMLARLA TURKCELL’İN İZMİR VERİ MERKEZİ

-14.500 m2 toplam alan
-2400 m2 beyaz alan
-900 kabinet
-15.000 metre fiber optik kablo
-300 kamera
-7000 sensör
-2500 ton demir
-13.000 m3 C40 beton
-87 adet yerli üretim deprem izolatörü
-9 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışabilirlik.

Super Smash Bros. Ultimate karakterleri

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecekOtomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek
Oyuncular için üretildi : Razer KiyoOyuncular için üretildi : Razer Kiyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Turkcell İzmir Veri Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!

iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!

Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!

Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!

Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

Şimdi anlaşıldı: Galaxy Note 9’daki yatay kameranın sebebi belli oldu!

BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!

BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek

Otomobil kilitleri telefonla kontrol edilebilecek

Oyuncular için üretildi : Razer Kiyo

Oyuncular için üretildi : Razer Kiyo

LG Stylo 4, ABD’de satışa çıktı

LG Stylo 4, ABD’de satışa çıktı

Nokia 9 büyük umut taşıyor

Nokia 9 büyük umut taşıyor

Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi

Xiaomi Redmi Pro 6 resmen gösterildi

Facebook paralı mı oluyor?

Facebook paralı mı oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.