J7 Duo en alt seviyeye yerleştirilecek

Giriş seviyesinin popülerliği artan rekabetle iyiden iyiye düşse de, Samsung bırakmaya niyetli değil. Dün birtakım detaylarıyla sızdırılan Duo’nun en net resmi, bugün basının eline geçti. Özellikleri ve tasarımıyla seviyesinin ortalama telefonları arasında yer alacak olan cihaz; ön kamera flaşı ve alışageldiğimiz çerçeveli Samsung tasarımıyla raflarda yerini alacak.

Tasarımsal detaylarıyla teknoloji severleri heyecanlandıramayan J7 Duo’nun, muhtemel teknik özellikleri arasında şunlar yer alacak: 5 inç 720p ekran, Exynos 7885 işlemci, 3 GB RAM, 13 + 5 MP çift arka kamera ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi.

Fiyat etiketi hakkında hala bilgi sahibi olamadığımız ürünün ilk aşamada Hindistan’da satışa çıkacağı düşünülüyor. Bunun ardından farklı bir isimle dünya çapında da raflarda yer alabilir.

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