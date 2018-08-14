Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti

İngiltere merkezli çok uluslu otomotiv devi Jaguar Land Rover, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki beş yıl içinde ürün yelpazesine üç yeni model ekleyeceği müjdesini verdi. Gelecek modeller hakkında bilgi verilmese de İngiliz üreticinin, ilk olarak Jeep’in karşısına çıkarmayı planladığı yeni nesil Land Rover Defender’ı piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Jaguar Land Rover, 2024 yılına kadar mevcut 13 modelini 16’ya çıkarmayı planlıyor!

Öte yandan şirket, araçlarının tamamını yeni bir modüler platform olan MLA platformuna geçirmeyi planlıyor. Modular Longitudinal Platform (MLA) adı verilen bu yeni platform ile verimliliği attırmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlayan JLR, bu geçişi 2020’de başlatmayı düşünüyor. İlk olarak yeni nesil Land Rover Defender modelinde kullanılacak olan MLA platformu ile üretimde esnekliğin ve standardın arttırılması hedefleniyor. Ayrıca bu mimari araçlarda melez hibrid, takılabilir plug-in hibrid ve tam elektrikli güç ünitelerini destekler nitelikte.

Huawei P20 Pro’nun kamera detayları



