HABER

Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover, önümüzdeki beş yıl içinde ürün yelpazesine üç yeni model ekleyeceğini açıkladı. İşte detaylar.

Jaguar Land Rover ürün yelpazesini genişletti

İngiltere merkezli çok uluslu otomotiv devi Jaguar Land Rover, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki beş yıl içinde ürün yelpazesine üç yeni model ekleyeceği müjdesini verdi. Gelecek modeller hakkında bilgi verilmese de İngiliz üreticinin, ilk olarak Jeep’in karşısına çıkarmayı planladığı yeni nesil Land Rover Defender’ı piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Jaguar Land Rover, 2024 yılına kadar mevcut 13 modelini 16’ya çıkarmayı planlıyor!

Öte yandan şirket, araçlarının tamamını yeni bir modüler platform olan MLA platformuna geçirmeyi planlıyor. Modular Longitudinal Platform (MLA) adı verilen bu yeni platform ile verimliliği attırmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlayan JLR, bu geçişi 2020’de başlatmayı düşünüyor. İlk olarak yeni nesil Land Rover Defender modelinde kullanılacak olan MLA platformu ile üretimde esnekliğin ve standardın arttırılması hedefleniyor. Ayrıca bu mimari araçlarda melez hibrid, takılabilir plug-in hibrid ve tam elektrikli güç ünitelerini destekler nitelikte.

Huawei P20 Pro’nun kamera detayları

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Ford büyük tasarruf planını açıkladı!Ford büyük tasarruf planını açıkladı!
Akıllı telefon hizmetinde yeni bir dönem başlıyorAkıllı telefon hizmetinde yeni bir dönem başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jaguar Land Rover otomobil teknoloji

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 4 isim birden geliyor! Birisi bomba

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

PUBG Mobile Lite yayında

PUBG Mobile Lite yayında

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

Android 9.0 Pie hızlı şarj sorunu yaşıyor!

GameSir G4s : Mobil telefonda oyun keyfinizi katlayın

GameSir G4s : Mobil telefonda oyun keyfinizi katlayın

Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.