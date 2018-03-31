Jaguar Waymo ile anlaştı!

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar, geçtiğimiz haftalarda Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıttığı elektrikli SUV modeli I-Pace için Waymo ile bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Waymo, Jaguar I-Pace için bir dizi otonom sürüş teknolojisi geliştirecek. Yeni I-Pace, geliştirilen otonom teknolojiler ile birlikte bu yıl sonunda test sürüşlerine başlayacak. Bir aksilik olmazsa 2020’den itibaren ise kamuya açık yollara çıkacak.

Waymo, Google’ın da üst kuruluşu olan Alphabet’e bağlı olarak 2009 yılından beri otonom araçlar üzerinde çalışıyor. ABD merkezli şirketin CEO’su John Krafcik bu uzun soluklu stratejik iş birliği hakkında açıklamada bulundu. Krafcik, “ Waymo olarak uzun zamandır dünyanın en güvenli otonom araçlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Jaguar Land Rover ise son dönemde standartları rakiplerinden oldukça yüksek bir elektrikli SUV geliştirdi. JLR ile ortaklık kurmak uzun zamandır dört gözle bekliyorduk. Yapılan bu iş birliği ile herkes için güvenli, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunabilecek bir araca bir adım daha yakınız” dedi.