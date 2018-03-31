Jaguar Waymo ile anlaştı!

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar, geçtiğimiz haftalarda Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıttığı elektrikli SUV modeli I-Pace için Waymo ile bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Waymo, Jaguar I-Pace için bir dizi otonom sürüş teknolojisi geliştirecek. Yeni I-Pace, geliştirilen otonom teknolojiler ile birlikte bu yıl sonunda test sürüşlerine başlayacak. Bir aksilik olmazsa 2020’den itibaren ise kamuya açık yollara çıkacak.
Waymo, Google’ın da üst kuruluşu olan Alphabet’e bağlı olarak 2009 yılından beri otonom araçlar üzerinde çalışıyor. ABD merkezli şirketin CEO’su John Krafcik bu uzun soluklu stratejik iş birliği hakkında açıklamada bulundu. Krafcik, “ Waymo olarak uzun zamandır dünyanın en güvenli otonom araçlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Jaguar Land Rover ise son dönemde standartları rakiplerinden oldukça yüksek bir elektrikli SUV geliştirdi. JLR ile ortaklık kurmak uzun zamandır dört gözle bekliyorduk. Yapılan bu iş birliği ile herkes için güvenli, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunabilecek bir araca bir adım daha yakınız” dedi.
Jaguar Land Rover CEO’su Ralf Speth ise anlaşma hakkında “Marka olarak uzun vadeli başarılar için etkin stratejik ortaklara ihtiyacımız var. Waymo ile güçlerimizi birleştirerek teknolojinin sınırlarını bir adım daha zorlayacağımıza inanıyorum” dedi.
Yeni nesil elektrikli SUV Jaguar I-Pace, 395 beygir güç ve 513 lb ft tork üreten iki elektrikli motora sahip. I-Pace, bu güçlü iki motor sayesinde 0-100 km/s hıza sadece 4.5 saniyede çıkıyor. Tek bir şarjla sürücüsüne 480 km menzil sağlayan aracın lityum iyon elektrik bataryası ise 30-40 dakikalık bir sürede %80 oranında şarj depoluyor.
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