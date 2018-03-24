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Jeep, dört yeni model çıkaracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne, yenilenen Jeep serisine rağmen, 2017’de Avrupa satışlarının çok kötü gittiğini söyledi.

Jeep, dört yeni model çıkaracak!

İtalyan-Amerikan otomotiv devi Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaptı. FCA patronu Marchionne yaptığı açıklamada “2017’de Avrupa pazarındaki satışlar Jeep için hiç de iyi gitmedi. Bu berbat satışları yükseltmek için bu yıl Avrupa’da dört yeni model piyasaya çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Markanın Avrupa’daki yıllık satış hacmi 2 milyon civarında seyrederken geçtiğimiz yıl bu rakam 1.4 milyon seviyesine geriledi.

Jeep’in en çok tutulan SUV modeli Compass yenilendi. Yenilenen model yakında piyasaya çıkacak. Aynı şekilde Wrangler, Cherokee ve Renegade modelleri de detaylı bir revizyona uğradı ve sırasıyla Compass modelinin akabinde piyasada yerini alacak.

Markanın Avrupa bölge müdürü Jeff Hines, yaptığı açıklamada 2017 yılındaki Avrupa satışlarını tam bir hayal kırıklığı olarak tanımladı. Ancak Hines yenilenen seri ile bu yıla umutlu baktığını, 2018 yılının Jeep için önemli bir yıl olacağını söyledi.

Jeep’in 2017’de büyük bir düşüş gösteren satışları yeniden ivmelendirme planı karşısındaki en büyük engel dizel. Çünkü dizel yakıtlı araçlara olan talep Avrupa’da giderek düşüyor. Ancak şirketin bunun içinde bir planı var. Haziran ayı başlarında birçok hibrid modelin tanıtılacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat jeep

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