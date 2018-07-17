Jeff Bezos'un serveti dudak uçuklatacak cinsten!

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı. Günlük elde edilen kar, düşündüğümüz zaman oldukça yüksek. Kısacası adamın yaklaşık bir dakika içerisinde kazandığı parayı hesaplamaya bile aklımız ermiyor diyebiliriz.
Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.
Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu. Sırtını sağlam taşa yaslayan Bezos'un daha yiyecek çok ekmeği var kesinlikle. Hisselere dönecek olursak;
Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Eh haliyle bu artık direkt olarak Bezos'un servetine de yansımakta.
Piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı. Bakalım bu artış ile Apple'ı bile yerinden oynatabilecek mi Amazon göreceğiz. Amazon'un yakın zamanda Türkiye'ye de giriş yapacağını düşünürsek... Şimdiden rekora hazır olun deriz.
Kaynak: Teknolojioku
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