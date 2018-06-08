Kaçırmayın: Sony God of War’da büyük indirim yaptı!

Sony God of War severlere müjdeyi verdi. Geçtiğimiz Nisan ayında 209 TL’den piyasaya sürülen ancak geçtiğimiz günlerde yapılan 90 TL’lik zam ile fiyatı 299 TL’ye çıkan yeni God of War oyunu Days of Play kampanyası kapsamında indirime girdi.
GOD OF WAR PLAYSTATİON STORE’DA İNDİRİME GİRDİ
God of War’un fiyatı PlayStation Store üzerinden yapılan %50 indirim ile 149 TL’ye düştü. Sony’nin birçok oyun, konsol ve konsol aksesuarlarında indirime gittiği Days of Play kampanyası’na dahil olan oyun 18 Haziran’a kadar 149 TL’den satışta olacak.
Karnelerin alındığı bugünlerde God of War’ın indirime girmesi birçok oyuncuyu mutlu edecektir. Siz de iddialı oyunlardan ve anlatılmaz güzellikteki grafiklerden hoşlanıyorsanız, PlayStation Store üzerinden God of War’ı oynayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!
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