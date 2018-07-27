Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.
'Kanlı Ay' tutulması şu an Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle izlenebiliyor. Tutulma Türkiye'den an itibariyle gözlenebiliyor.
Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sınasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.
Gölgeli Ay tutulması saat 20.13'te başladı.
Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21.24
Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22.30
Maksimum tutulma anı: 23.21
Tam Ay tutulmasının bitişi: 00.13
Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01.19
Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02.12
Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.
Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.
Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.
Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.
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