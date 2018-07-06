Kapaklı telefona sadık tek şirket

Katlanabilir telefonlardan çerçevesiz telefonlara kadar pek çok şeyin konuşulduğu günümüzde, tamamen unutulmuş kapaklı telefonları ısrarlı devam ettiren bir şirket var; Samsung. Güney Koreli firmanın yılda en az bir kez güncellediği “akıllı kapaklı” telefonlar, W2019’la birlikte bir kez daha yenileniyor.

Project Lykan kod adıyla geliştirildiği ortaya çıkan cihazın, Galaxy S9 benzeri çift kameraya sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte 12 MP‘lik ikili kamera kurulumu, kalite kayıpsız zoom yapmaya imkan sağlayacak. Tasarımsal detaylar ise henüz belli olmadı. Geçen yıl 1 Aralık’ta tanıtılan W2018’in selefi W2019’un, yine benzer tarihlerde duyurulacağına inanılıyor. Bu da S10 ailesinden birkaç ay önce geleceği anlamına geliyor.

Model, bir nevi hobi severler için Çin pazarı öncelikli sunulacak. Duruma göre Güney Kore pazarına da giren W serisinin Avrupa ve Amerika pazarında ise satışa sunulması beklenmiyor.

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