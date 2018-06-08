Karşınızda ekransız iPhone modeli iPhone Basic!

Apple iPhone birçok eğlenceli videoya konu oluyor. Daha önce birçok iPhone modeliyle dalga geçildiği gördük ama hiç ünlü bir şovmenin bu işe el attığını görmemiştik. Bu ilki ise Conan gerçekleştirdi ve iPhone’lara İOS 12 ile birlikte eklenen telefon bağımlılığı uyarılarını kendi stiliyle ele aldı.
WWDC 18 etkinliğinde tanıtılan İOS 12 kullanıcılar için birkaç uyarı barındırıyor. Akıllı telefon bağımlılığını en aza indirgemek için hazırlanan bu uyarılar Amerika gündeminde oldukça yer buluyor. Gündemde yer bulan böyle bir konuyu kaçırmak istemeyen ünlü şovmen Conan, programının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümü için telefon bağımlılığı hakkında eleştirel bir parodi hazırladı. Parodisinde iPhone Basic adında bir hayali Apple ürününü tanıtan Conan, akıllı telefon bağımlılığını en aza indirmenin iPhone Basic kullanmak olduğunu söylüyor zira iPhone Basic hiçbir işe yaramıyor.
Conan’a göre iPhone Basic üzerinde hiçbir şekilde ekran yer almadığı için kullanılamıyor. Ünlü şovmenin esprisi de burada yatıyor; Bir telefon kullanılamayınca otomatik olarak akıllı telefon bağımlılığı diye bir şey de olmuyor. Oldukça ince gören Conan’ın bu parodisi Amerikan izleyicisi tarafından oldukça beğenildi. Apple’ın hamlelerine göre Conan’dan yeni parodiler gelmesi gayet olası.
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