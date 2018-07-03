Katlanabilir Microsoft Surface’in ayak sesleri

Uzun yıllardır fuarlarda görmeye alıştığımız katlanabilir telefonlar cebimize girmeye çok yakın. 2019’un ilk yarısında ilk örneklerini göreceğimiz cihazların meraklıları kervanına Microsoft da katılmış durumda. Geçen yıldan beri Andromeda kod adıyla geliştirilen konsept cihaz için şimdi de Windows 10 API’leri ortaya çıktı.

Bu API’ler, yazılımların cihazın farklı katlama pozisyonlarına uyum sağlamasını sağlayacak. Bildiğiniz gibi bu konseptteki cihazlar hem tablet gibi, hem telefon gibi, hem de katlı şekilde kullanılabiliyor. Bu farklı senaryolara yazılımların da uyum sağlaması gerekli. Bu bağlamda Microsoft, geliştiricilerden şimdiden destek alıyor.

Gelecek yıl çıkış yapacak olan katlanabilir Surface cihazın panelininse LG tarafından üretileceği düşünülüyor. Bu alanda yıllardır uzmanlaşan Samsung’la neden anlaşılmadığı merak konusu. Yılın hangi bölümünde geleceği bilinmeyen çok amaçlı cihazın Windows 10‘la beraber Snapdragon 850‘yi taşıyacağına inanılıyor. Seçimin tartışmaları beraberinde getireceği ise kesin. Zira bildiğiniz gibi bir süredir mobil işlemcilerin masaüstü platformlarda kullanılması tartışma yaratıyor. Şüphesiz 2019’da başta Samsung’un Galaxy X‘i olmak üzere birçok telefon arasında büyük rekabet yaşanacak.

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