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Katlanabilir telefon geliyor, ama Galaxy X değil!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.07.2018 08:40 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devinin merakla beklenen katlanabilir telefonu nihayet yaklaşıyor. Galaxy X olarak adlandırılması beklenen modelin ismi daha farklı olabilir.

Katlanabilir telefon geliyor, ama Galaxy X değil!

Yıllardır konsept videolarını süsleyen katlanabilir telefonlar ceplere girmek üzere. Gelecek yıl pek çok üreticinin atılacağı macerada Samsung başı çeken firma olacak. Bu doğrultuda CES fuarında, yılın ilk çeyreğinde Güney Koreli üretici katlanabilir telefonunu sunacak. Ve yıllardır bu telefonun Galaxy X olacağını düşünüyorduk, ancak yeni iddialar bunu yalanlıyor.

Söylentilere göre “X” ismi Samsung’un yeni oyun telefonuna ait isim olacak. Bildiğiniz gibi uzun süredir bir de oyun odaklı cep telefonu beklentisi bulunuyor. Güney Koreli firma böylece bu ismi, başka bir seride değerlendirmiş olacak.

Peki katlanabilir telefonun adı ne olacak? Bunun cevabı henüz net değil. Öte yandan iddiaların gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunuyor.

Açık haliyle 7 inç civarında bir panele ve arka kısımda ikinci bir ekrana sahip olacak olan yeni model, 1500-2000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle de dikkat çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
galaxy x CES fuarı

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